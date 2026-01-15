Logo
SAD uvele nove sanakcije Iranu

15.01.2026

17:50

Komentari:

0
Administracija američkog predsjednika Donalda Trampa uvela je danas nove sankcije Iranu, koje su usmjerene na kompanije iz oblasti pomorskog transporta, trgovine i energetike, navodi se u objavi na sajtu američkog Ministarstva finansija.

Kako je navedeno na sajtu, sankcijama je obuhvaćeno i 11 pojedinaca, kao i zatvor Fardis, prenosi Rojters.

Nove sankcije uvedene su u jeku obračuna iranskih vlasti sa demonstrantima u zemlji, navodi agencija.

Protesti u Iranu počeli su 28. decembra 2025. godine zbog devalvacije lokalne valute, iranskog rijala, a 8. januara, nakon poziva Reze Pahlavija, sina iranskog šaha, koji je svrgnut 1979. godine, protestni marševi su se intenzivirali širom zemlje.

Istog dana, internet je isključen, a u nekoliko iranskih gradova, protesti su se pretvorili u sukobe sa policijom i praćeni su skandiranjem protiv iranskog političkog sistema.

Prijavljeno je da je bilo žrtava i među snagama bezbjednosti i među demonstrantima.

