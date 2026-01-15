Zemljotres pogodio Albaniju

Zemljotres magnitude 3,3 stepena po Rihterovoj skali zabilježen je u četvrtak, 15. januara 2026. godine u 18:01 časova, na području Albanije.

Prema raspoloživim podacima, epicentar potresa lociran je na području sa geografskim koordinatama širine 40.8088 i dužine 20.6092, južno od Ohridskog jezera.

Hipocentar zemljotresa, prema podacima Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra, smješten je na dubini od približno 10 kilometara ispod površine zemlje.

Za sada nema izvještaja o materijalnoj šteti ili povrijeđenima, a nadležne službe prate situaciju.