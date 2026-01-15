Logo
Large banner

Zemljotres pogodio Albaniju

Izvor:

Agencije

15.01.2026

18:10

Komentari:

0
Земљотрес погодио Албанију
Foto: Pixabay

Zemljotres magnitude 3,3 stepena po Rihterovoj skali zabilježen je u četvrtak, 15. januara 2026. godine u 18:01 časova, na području Albanije.

Prema raspoloživim podacima, epicentar potresa lociran je na području sa geografskim koordinatama širine 40.8088 i dužine 20.6092, južno od Ohridskog jezera.

млијеко

BiH

Neočišćen put odsjekao farmu: Građanima nude mlijeko po 1 KM

Hipocentar zemljotresa, prema podacima Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra, smješten je na dubini od približno 10 kilometara ispod površine zemlje.

Za sada nema izvještaja o materijalnoj šteti ili povrijeđenima, a nadležne službe prate situaciju.

Podijeli:

Tagovi:

Albanija

Zemljotres

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Неочишћен пут одсјекао фарму: Грађанима нуде млијеко по 1 КМ

BiH

Neočišćen put odsjekao farmu: Građanima nude mlijeko po 1 KM

2 h

0
Уставни суд БиХ саопштио када разматра уставност Владе Српске

BiH

Ustavni sud BiH saopštio kada razmatra ustavnost Vlade Srpske

2 h

0
Свиња

Hronika

Ukradena svinja Bela teška više od 200 kila: Policija preuzela slučaj

2 h

0
САД увеле нове санакције Ирану

Svijet

SAD uvele nove sanakcije Iranu

2 h

0

Više iz rubrike

САД увеле нове санакције Ирану

Svijet

SAD uvele nove sanakcije Iranu

2 h

0
beba

Svijet

Ljekar i načelnik optuženi za smrt 9 beba umrlih u roku od 8 dana

3 h

0
Захарова открила да ли Русија и Кина имају план о заузимању Гренланда

Svijet

Zaharova otkrila da li Rusija i Kina imaju plan o zauzimanju Grenlanda

3 h

0
Израелска војска гађала Хезболах у Либану

Svijet

Izraelska vojska gađala Hezbolah u Libanu

3 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

19

47

Tečni ili čvrsti sapun: Koji manje isušuje ruke?

19

44

Dodik: Opozicija ima ugrađen čip protiv Srpske

19

36

Elektro-Bijeljina: U fokusu rekonstrukcija mreže

19

36

Ramo Isak ispitan u svojstvu svjedoka

19

29

Utopijska priča Draška Stanivukovića o naplati parkinga

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner