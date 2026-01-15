Logo
Large banner

Sijarto najavio dogovor o NIS-u

15.01.2026

20:16

Komentari:

0
Сијарто најавио договор о НИС-у
Foto: ATV

Postoji realna šansa da MOL u roku od jednog do tri dana postigne ključni dogovor sa "Gaspromnjeftom" o kupovini većinskog udjela u NIS-u, rekao je za RTS ministar spoljnih poslova Mađarske Peter Sijarto.

"Mislim da mogu da saopštim dobre vijesti. MOL i Gazpromnjeft su prilično brzo napredovali u svojim pregovorima, tako da postoji realna šansa da u roku od jednog do tri dana postignu ključni dogovor, koji je veoma značajan iz perspektive kupovine većinskog udjela NIS-a od strane MOL-a", rekao je Sijarto, koji se danas sastao sa ministarkom rudarstva i energetike Dubravkom Đedović Handanović.

Kada se to desi, dodao je mađarski šef diplomatije, onda će zahtjev OFAK-u biti podnesen odmah, prenosi RT Balkan.

"I pošto je mađarska vlada diplomatski podržala MOL u kupovini udjela Gazpromnjefta u NIS-u, svakako ćemo pružiti diplomatsku pomoć i podršku da bi OFAK-ova procedura bila uspješna", poručio je Sijarto.

ramo isak sc yt

BiH

Ramo Isak ispitan u svojstvu svjedoka

Razlog za diplomatsku podršku od strane mađarske vlade MOL-u, objasnio je Sijarto, jeste to što će, u slučaju da MOL uspješno otkupi većinski udio u NIS-u, tržišta Slovačke, Mađarske i Srbije djelovati integrisano preko MOL-a.

"MOL je u tijesnim pregovorima sa ADNOK-om i mislim da će to biti sjajne vijesti ukoliko to integrisano djelovanje tri tržišta u regionu dobije i podršku u vidu saradnje sa ADNOK-om i MOL-om u pogledu Srbije, ali to je njihov posao. Mi pozdravljamo njihove pregovore u tom pogledu i nadamo se da će biti uspješni". rekao je šef mađarske diplomatije.

Podijeli:

Tag:

Peter Sijarto

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Мистериозни маскирани мушкарац на Аркановом помену: Сав у црном, прекрио цијело лице

Srbija

Misteriozni maskirani muškarac na Arkanovom pomenu: Sav u crnom, prekrio cijelo lice

9 h

0
Ристић најављује нови ледени талас: Биће јачи и дужи од претходног

Srbija

Ristić najavljuje novi ledeni talas: Biće jači i duži od prethodnog

11 h

0
Тежак судар аутобуса "Ласта" и пежоа: Погинуо возач, седморо повријеђених

Srbija

Težak sudar autobusa "Lasta" i pežoa: Poginuo vozač, sedmoro povrijeđenih

12 h

0
Разматра се онлајн настава? Огласио се министар просвјете

Srbija

Razmatra se onlajn nastava? Oglasio se ministar prosvjete

12 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

22

04

Centralne vijesti, 15.01.2026.

22

03

Potresna ispovijest brutalno pretučene Dejane: Ne vidim na jedno oko, sanjam ga svake noći

22

02

Ovo je pravi superzačin: Odličan za srce, mozak i raspoloženje

21

45

Građani na udaru: Prevaranti vrebaju na popularnoj platformi za prodaju

21

45

Nakon upozorenja Trampa: Iran otkazao 800 pogubljenja

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner