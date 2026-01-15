Sijarto najavio dogovor o NIS-u

Postoji realna šansa da MOL u roku od jednog do tri dana postigne ključni dogovor sa "Gaspromnjeftom" o kupovini većinskog udjela u NIS-u, rekao je za RTS ministar spoljnih poslova Mađarske Peter Sijarto.

"Mislim da mogu da saopštim dobre vijesti. MOL i Gazpromnjeft su prilično brzo napredovali u svojim pregovorima, tako da postoji realna šansa da u roku od jednog do tri dana postignu ključni dogovor, koji je veoma značajan iz perspektive kupovine većinskog udjela NIS-a od strane MOL-a", rekao je Sijarto, koji se danas sastao sa ministarkom rudarstva i energetike Dubravkom Đedović Handanović.

Kada se to desi, dodao je mađarski šef diplomatije, onda će zahtjev OFAK-u biti podnesen odmah, prenosi RT Balkan.

"I pošto je mađarska vlada diplomatski podržala MOL u kupovini udjela Gazpromnjefta u NIS-u, svakako ćemo pružiti diplomatsku pomoć i podršku da bi OFAK-ova procedura bila uspješna", poručio je Sijarto.

Razlog za diplomatsku podršku od strane mađarske vlade MOL-u, objasnio je Sijarto, jeste to što će, u slučaju da MOL uspješno otkupi većinski udio u NIS-u, tržišta Slovačke, Mađarske i Srbije djelovati integrisano preko MOL-a.

"MOL je u tijesnim pregovorima sa ADNOK-om i mislim da će to biti sjajne vijesti ukoliko to integrisano djelovanje tri tržišta u regionu dobije i podršku u vidu saradnje sa ADNOK-om i MOL-om u pogledu Srbije, ali to je njihov posao. Mi pozdravljamo njihove pregovore u tom pogledu i nadamo se da će biti uspješni". rekao je šef mađarske diplomatije.