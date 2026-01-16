Horor: Dok je kasapio baku pred unukom, monstrum urlao jezivu prijetnju; Saslušani svjedoci iz zgrade

Tihomir Krstić(44) sijao je strah na Novom Beogradu, a dok se hrabra baka S. Ć. (67) kod kuće oporavlja od jezivih rana, svjedoci su pred tužiocem otkrili trenutke užasa: "Prijetio je da ima pištolj dok je preskakao povrijeđenu ženu!"

U Višem javnom tužilaštvu u Beogradu su saslušani prvi, ključni svjedoci napada koji je zaledio Srbiju.

Dvojica stanara zgrade u Bloku 37, koji su neposredno nakon napada oči u oči stali pred monstruma, potvrdili su da je Tihomir Krstić čovjek koji je 27. decembra pokušao da ubije njihovu komšinicu naočigled njenog unuka.

"OTVARAJTE VRATA, POBIĆU VAS!"

Svjedoci su opisali dramatične sekunde koje su uslijedile nakon što je Krstić zario nož u nesrećnu ženu. Čuvši galamu, izašli su u hodnik, ne znajući da se ispred njihovih vrata upravo odigrao pokušaj ubistva.

"Zatekli su komšinicu na zemlji i muškarca kog tada nisu poznavali. On im se drsko i agresivno obratio riječima: "Otvarajte vrata, imam pištolj, pobiću vas!". U tom trenutku nisu vidjeli krv, niti su znali da je njihova komšinica teško povrijeđena. Tek kada je on pobjegao iz zgrade, shvatili su da žena leži u lokvi krvi," otkriva izvor blizak istrazi.

ŽIVOT ZA 2.000 DINARA I MOBILNI TELEFON

Istraga je otkrila poražavajuću i bizarnu istinu o motivu ovog zverskog čina. Krstić, koji je baku i dijete pratio iz parkića, napao je ženu s leđa samo da bi joj oteo tašnu. Unutra je pronašao sumu od koje se svakom normalnom čovjeku okreće utroba - svega 2.000 dinara i stari mobilni telefon! Za taj "plijen", bio je spreman da uništi jednu porodicu i ubije ženu pred djetetom.

PREDATOR KOJI JE "GLUMIO DžENTLMENA"

Sigurnosne kamere zabilježile su sav horor ovog događaja. Na snimcima se vidi kako Krstić ulazi u zgradu, kratko razgovara sa žrtvom i čak je propušta da prođe prva uz stepenice, glumeći ljubaznog komšiju. Čim mu je okrenula leđa, potegao je nož i počeo besomučno da je ubada. Od siline napada i trzanja torbe, baka je pala niz stepenice, zadobivši teške prelome.

JEZIVO PRIZNANjE

Nakon 24 sata skrivanja, policija je Krstića "digla" u iznajmljenom stanu u Rakovici. Prilikom hapšenja, višestruki povratnik, koji je u svom dosijeu imao najmanje sedam osuda i koji je tek dva mjeseca ranije izašao iz Zabele, bio je zastrašujuće hladan.

Na pitanje zašto je to uradio, policajcima je rekao:

"Ja sam HIV pozitivan i narkoman, meni je svejedno, ja nemam šta da izgubim!"

HRABRA BAKA PUŠTENA NA KUĆNO LIJEČENjE

Iako je u Urgentni centar primljena sa četiri ubodne rane, nekoliko preloma i teškim povredama, S. Ć. je pokazala nadljudsku snagu. Prema najnovijim nezvaničnim informacijama, ona se uspješno oporavlja i konačno je puštena na kućno liječenje. Ipak, trauma koju je preživio njen trogodišnji unuk, koji je gledao kako mu kasape baku, ostaće kao vječni ožiljak na duši ove porodice.

ŠTA DALjE?

Tihomiru Krstiću je određen pritvor do 30 dana. On se tereti se za Teško ubistvo u pokušaju, a s obzirom na to da je povratnik, preti mu višedecenijska robija.

(Telegraf)