Vozio pijan i bez vozačke: Uhapšen vozač koji je probio rampu na pružnom prelazu u Prijedoru

Prijedorska policija identifikovala je i uhapsila vozača Z.J. iz Prijedora koji je oštetio polubranik na pružnom prelazu u tom gradu.

Iz PU Prijedor saopšteno je da su policijski službenici Policijske stanice za bezbjednost saobraćaja Prijedor uhapsili 14. januara pomenutog vozača, jer je istog dana oko 18.10 izazvao saobraćajnu nesreću na pružnom prelazu.

-Navedeni vozač je upravljajući neregistrovanim vozilom, pod dejstvom alkohola i bez važeće vozačke dozvole, prouzrokovao saobraćajnu nesreću sa materijalnom štetom, na način da se nije zaustavio pred pružnim prelazom, iako je uređaj za zatvaranje saobraćaja-polubranik bio spušten – navedeno je iz PU Prijedor.

Kako su dodali, zbog počinjenih više prekršaja po Zakonu o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u BiH, protiv Z.J. nadležnom sudu dostaviće se zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka.