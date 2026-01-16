Logo
Large banner

Ima poginulih i teško povrijeđenih: Jezivi detalji teške nesreće

Izvor:

RTS

16.01.2026

10:50

Komentari:

0
Има погинулих и тешко повријеђених: Језиви детаљи тешке несреће
Foto: screenshot / Instagram

Jedna osoba podlegla je povredama, a tri su povrijeđene u lančanom sudaru koji se oko osam časova dogodio na Auto-putu "Miloš Veliki", ispred tunela "Munjino Brdo" u mestu Krstač, javlja RTS.

Iz Opšte bolnice u Čačku naveli su da je, od četvoro povrijeđenih, 57-godišnji muškarac u međuvremenu podlegao povredama. Kako su dodali, dvije ženske i jedna muška osoba su stabilnih parametara i kod njih je u toku dijagnostika.

U lančanom sudaru učestvovalo je više vozila.

Kako RTS saznaje u Policijskoj upravi Čačak, ispred tunela "Munjino brdo" na Auto-putu "Miloš Veliki" vidiljivost je zbog magle smanjena na 50 metara.

Најновија вијест

Srbija

Težak udes na autoputu "Miloš Veliki", sudarilo se više vozila

Saobraćaj je obustavljen u smjeru ka Požegi.

Podijeli:

Tagovi:

udes

Srbija

Saobraćajna nesreća

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

ПР Едина Џеке: Повратак у Жељезничар није реална опција

Fudbal

PR Edina Džeke: Povratak u Željezničar nije realna opcija

1 h

0
Возио пијан и без возачке: Ухапшен возач који је пробио рампу на пружном прелазу у Приједору

Hronika

Vozio pijan i bez vozačke: Uhapšen vozač koji je probio rampu na pružnom prelazu u Prijedoru

1 h

0
Цецин фризер изнио шокантну истину о женама са естраде

Scena

Cecin frizer iznio šokantnu istinu o ženama sa estrade

2 h

0
ФСБ, федерална служба безбједности Русије

Svijet

Palili automobile policajaca: Privedeni tinejdžeri koji su djelovali pod nalogom Kijeva

2 h

0

Više iz rubrike

Breaking news / Prijelomna vijest / Најновија вијест

Srbija

Težak udes na autoputu "Miloš Veliki", sudarilo se više vozila

2 h

0
Сијарто најавио договор о НИС-у

Srbija

Sijarto najavio dogovor o NIS-u

16 h

0
Мистериозни маскирани мушкарац на Аркановом помену: Сав у црном, прекрио цијело лице

Srbija

Misteriozni maskirani muškarac na Arkanovom pomenu: Sav u crnom, prekrio cijelo lice

1 d

0
Ристић најављује нови ледени талас: Биће јачи и дужи од претходног

Srbija

Ristić najavljuje novi ledeni talas: Biće jači i duži od prethodnog

1 d

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

12

07

Generacija Z sve češće daje otkaz: Evo koliko se prosječno zadrže na jednom radnom mjestu

11

59

Orban: Klađenje lidera EU na pobjedu Ukrajine nad Rusijom se neće isplatiti

11

55

Uvođenje kvota na izvoz gvožđa i čelika u Srbiju: Spoljnotrgovinska komora traži hitnu reakciju

11

53

Dino Skorup ponovo u dresu FK Borac

11

52

CIK: Pravo posmatranja na ponovljenim izborima imaju samo već akreditovani posmatrači

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner