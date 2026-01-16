Ima poginulih i teško povrijeđenih: Jezivi detalji teške nesreće

Jedna osoba podlegla je povredama, a tri su povrijeđene u lančanom sudaru koji se oko osam časova dogodio na Auto-putu "Miloš Veliki", ispred tunela "Munjino Brdo" u mestu Krstač, javlja RTS.

Iz Opšte bolnice u Čačku naveli su da je, od četvoro povrijeđenih, 57-godišnji muškarac u međuvremenu podlegao povredama. Kako su dodali, dvije ženske i jedna muška osoba su stabilnih parametara i kod njih je u toku dijagnostika.

U lančanom sudaru učestvovalo je više vozila.

Kako RTS saznaje u Policijskoj upravi Čačak, ispred tunela "Munjino brdo" na Auto-putu "Miloš Veliki" vidiljivost je zbog magle smanjena na 50 metara.

Srbija Težak udes na autoputu "Miloš Veliki", sudarilo se više vozila

Saobraćaj je obustavljen u smjeru ka Požegi.