Težak udes na autoputu "Miloš Veliki", sudarilo se više vozila

16.01.2026

09:46

Komentari:

0
Breaking news / Prijelomna vijest / Најновија вијест

Teška saobraćajna nesreća dogodila se jutros na autoputu "Miloš Veliki", u blizini Lučana, u smjeru ka Požegi, kada je došlo do velikog lančanog sudara u zoni tunela Munjino Brdo.

Kako pišu srpski mediji, učestvovalo je više vozila – kombi, kamion i nekoliko automobila.

Prema prvim dostupnim informacijama, ima i više povrijeđenih lica. Na lice mjesta odmah su upućene ekipe Hitne pomoći, saobraćajne policije i vatrogasno-spasilačkih jedinica, koje rade na zbrinjavanju povrijeđenih i obezbeđivanju mjesta nesreće.

Kako se može vidjeti na slikama koje je objavila instagram stranica "192.rs" u nesreći su učestvovali kamion, kao i dva putnička automobila, od kojih je vozilo marke "audi" završilo u potpunosti ispod kamiona.

Za sada nema zvaničnih podataka o stepenu povreda učesnika sudara, niti o tačnom broju vozila koja su učestvovala u lančanom udesu. Saobraćajna policija obavlja uviđaj, nakon kojeg će biti utvrđene sve okolnosti koje su dovele do ove nezgode.

Pretpostavlja se da su na nastanak sudara mogli da utiču smanjena vidljivost i gust saobraćaj, ali će tačni uzroci biti poznati tek nakon završetka istrage.

Tagovi:

udes

Saobraćajna nesreća

Komentari (0)
