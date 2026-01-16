Logo
Large banner

EU mijenja pravila prijema novih članica?

Izvor:

Tanjug

16.01.2026

09:43

Komentari:

0
ЕУ мијења правила пријема нових чланица?

Hrvatski premijer Andrej Plenković najavio je moguće velike strateške promjene u politici proširenja Evropske unije na zapadni Balkan ali i da će sve zavisiti od šireg mirovnog sporazuma sa Ukrajinom.

Odgovarajući na pitanje poslanika HDZ Andre Krstulovića Opare, kakav je stav EU-a o proširenju na zemlje zapadnog Balkana, Plenković je rekao:

- Ukoliko u okviru šireg mirovnog dogovora s Ukrajinom dođe do konsenzusa koji bi toj državi, kao jedan oblik kompenzacije, mogao biti brži put u EU, ako se to dogodi, za očekivati je da će i perspektiva država jugoistoka Evrope biti brža nego što bi bila, ako se ne ostane po metodologiji individualnih zasluga i ispunjavanja kriterijuma svake zemlje - rekao je Plenković.

Ukoliko dođe do takvog sporazuma u tom kontekstu je za Hrvatsku posebno važno, naveo je Plenković, da u tom "vozu", ako se on dogodi, bude i Bosna i Hercegovina i osnažena prava Hrvata u BiH.

Plenković je juče tokom "aktuelnog prijepodneva" odgovarao na pitanja poslanika i o Grenlandu i istakao da u EU postoji "široka solidarnost" svih članica s Danskom, kao i u NATO-u, osim SAD. Ocijenio je da bi sve što bi se baziralo na vojnoj intervenciji SAD na Grenlandu bilo loše.

- Tu nema nikakvih dilema - kazao je Plenković.

Podsjetio je i da je Danska kao članica NATO-a bila "rame uz rame" uz američke vojnike u bilo kojoj NATO operaciji širom svijeta.

Stoga je, kaže, veliki šok i nevjerica na danskoj političkoj sceni.

- Smatram da bilo šta što bi trebalo da obezbijedi sigurnost SAD, ta zemlja, Danska i Grenland mogu da dogovore. Sve što bi se baziralo na bilo kakvoj nagloj vojnoj intervenciji ili prisutnosti SAD na Grenlandu je po mom dubokom uvjerenju jako loše - precizirao je Plenković.

Na pitanje opozicione poslanice Anki Mrak Taritaš (GLAS) kakav je odnos Hrvatske prema predsjedniku SAD Donaldu Trampu koji "ima apetite" prema Grenlandu, Plenković je kazao da američki predsjednik u praksi sprovodi politiku MAGA pokreta, a to je da čini najprije Ameriku snažnom i velikom.

- Zato i je takva politika uticala na zapadnu hemisferu, promocija američkih trgovinskih interesa, napuštanje Pariskog dogovora o klimatskim promjenama - rekao je Plenković, prenio je HRT.

Podijeli:

Tag:

Evropska unija

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Ковачевић: Божићни пријем српског члана Предсједништва БиХ потврда угледа Српске у цијелом свијету

Republika Srpska

Kovačević: Božićni prijem srpskog člana Predsjedništva BiH potvrda ugleda Srpske u cijelom svijetu

2 h

1
Небензја: Вријеме је да САД престану да изигравају међународног судију

Svijet

Nebenzja: Vrijeme je da SAD prestanu da izigravaju međunarodnog sudiju

2 h

0
Хасановић поново потписује умјесто Амиџића: ЦИК-у 600.000 КМ за понављање избора у Српској

BiH

Hasanović ponovo potpisuje umjesto Amidžića: CIK-u 600.000 KM za ponavljanje izbora u Srpskoj

3 h

2
Први посни дан послије Божића: Недјеља је важан дан за православне вјернике

Društvo

Prvi posni dan poslije Božića: Nedjelja je važan dan za pravoslavne vjernike

3 h

0

Više iz rubrike

Небензја: Вријеме је да САД престану да изигравају међународног судију

Svijet

Nebenzja: Vrijeme je da SAD prestanu da izigravaju međunarodnog sudiju

2 h

0
Трагедија: Кошаркаш (20) убијен током вожње, упуцан је у главу

Svijet

Tragedija: Košarkaš (20) ubijen tokom vožnje, upucan je u glavu

3 h

0
Сијарто: Реална шанса да се постигне договор да МОЛ преузме удио у НИС-у

Svijet

Sijarto: Realna šansa da se postigne dogovor da MOL preuzme udio u NIS-u

3 h

0
Норвежани бијесни због Милановићеве изјаве

Svijet

Norvežani bijesni zbog Milanovićeve izjave

4 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

12

07

Generacija Z sve češće daje otkaz: Evo koliko se prosječno zadrže na jednom radnom mjestu

11

59

Orban: Klađenje lidera EU na pobjedu Ukrajine nad Rusijom se neće isplatiti

11

55

Uvođenje kvota na izvoz gvožđa i čelika u Srbiju: Spoljnotrgovinska komora traži hitnu reakciju

11

53

Dino Skorup ponovo u dresu FK Borac

11

52

CIK: Pravo posmatranja na ponovljenim izborima imaju samo već akreditovani posmatrači

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner