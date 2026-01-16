EU mijenja pravila prijema novih članica?

Hrvatski premijer Andrej Plenković najavio je moguće velike strateške promjene u politici proširenja Evropske unije na zapadni Balkan ali i da će sve zavisiti od šireg mirovnog sporazuma sa Ukrajinom.

Odgovarajući na pitanje poslanika HDZ Andre Krstulovića Opare, kakav je stav EU-a o proširenju na zemlje zapadnog Balkana, Plenković je rekao:

- Ukoliko u okviru šireg mirovnog dogovora s Ukrajinom dođe do konsenzusa koji bi toj državi, kao jedan oblik kompenzacije, mogao biti brži put u EU, ako se to dogodi, za očekivati je da će i perspektiva država jugoistoka Evrope biti brža nego što bi bila, ako se ne ostane po metodologiji individualnih zasluga i ispunjavanja kriterijuma svake zemlje - rekao je Plenković.

Ukoliko dođe do takvog sporazuma u tom kontekstu je za Hrvatsku posebno važno, naveo je Plenković, da u tom "vozu", ako se on dogodi, bude i Bosna i Hercegovina i osnažena prava Hrvata u BiH.

Plenković je juče tokom "aktuelnog prijepodneva" odgovarao na pitanja poslanika i o Grenlandu i istakao da u EU postoji "široka solidarnost" svih članica s Danskom, kao i u NATO-u, osim SAD. Ocijenio je da bi sve što bi se baziralo na vojnoj intervenciji SAD na Grenlandu bilo loše.

- Tu nema nikakvih dilema - kazao je Plenković.

Podsjetio je i da je Danska kao članica NATO-a bila "rame uz rame" uz američke vojnike u bilo kojoj NATO operaciji širom svijeta.

Stoga je, kaže, veliki šok i nevjerica na danskoj političkoj sceni.

- Smatram da bilo šta što bi trebalo da obezbijedi sigurnost SAD, ta zemlja, Danska i Grenland mogu da dogovore. Sve što bi se baziralo na bilo kakvoj nagloj vojnoj intervenciji ili prisutnosti SAD na Grenlandu je po mom dubokom uvjerenju jako loše - precizirao je Plenković.

Na pitanje opozicione poslanice Anki Mrak Taritaš (GLAS) kakav je odnos Hrvatske prema predsjedniku SAD Donaldu Trampu koji "ima apetite" prema Grenlandu, Plenković je kazao da američki predsjednik u praksi sprovodi politiku MAGA pokreta, a to je da čini najprije Ameriku snažnom i velikom.

- Zato i je takva politika uticala na zapadnu hemisferu, promocija američkih trgovinskih interesa, napuštanje Pariskog dogovora o klimatskim promjenama - rekao je Plenković, prenio je HRT.