Norvežani bijesni zbog Milanovićeve izjave

Izvor:

Kliks

16.01.2026

08:24

Komentari:

0
Foto: Tanjug/Hina/Damir Senčar

"Postoji, samo ne znam jesu u američkoj administraciji to još vid‌jeli na karti, ostrvo Svalbard. Ono pripada u principu Norveškoj. Ono je malo istočnije od Grenlanda i tamo završava golfska struja i more nije zaleđeno. To je interesantno. Evo, dao sam im temu za razmišljanje. Možda su vid‌jeli na karti da postoji i to ostrvo. Grenland je beskoristan", izjavio je Milanović.

Ova izjava naišla je na reakcije u Norveškoj.

Veb stranica norveške javne radiotelevizije (NRK) citirala je Milanovićeve riječi i prenijela reakciju Eivinda Vad Petersona, državnog sekretara u Ministarstvu spoljnih poslova.

"Svalbard je jednako dio Norveške kao i pokrajine Agder, Trondelag i Finmark. Geografski i politički Svalbard se razlikuje od Grenlanda i ne može se upoređivati", prenosi Indeks.

Peterson je rekao da je "daleki sjever najvažnije strateško područje Norveške."

"Radimo na odbrani kako bismo postigli sigurnost i stabilnost, i vlastitim resursima i u bliskoj saradnji s našim saveznicima. Svalbard je norveški. Imamo preko 100 godina iskustva u suočavanju sa sovjetskom i ruskom prisutnošću na Svalbardu", dodao je Peterson.

Na negodovanje norveške strane ukazao je i hrvatski ministar odbrane Ivan Anušić koji je juče završio dvodnevnu posjetu Norveškoj.

"Naravno da je to bila nezgodna tema i između mene i ministra odbrane Norveške. Jasno sam rekao da to nije stav Vlade Republike Hrvatske i da se ograđujemo od te izjave, na što su oni bili zadovoljni i zahvalili su na tome."

Zoran Milanović

Norveška

