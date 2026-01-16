Bivši predsjednik Južne Koreje osuđen na pet godina zatvora

Izvor:
SRNA
16.01.2026
08:08
Bivši predsjednik Južne Koreje Jun Suk Jeol osuđen je na pet godina zatvora na osnovu optužbi među kojima je ometanje izvršenja naloga za njegovo hapšenje, nakon neuspjelog pokušaja da uvede ratno stanje, javio je Rojters.
Centralni okružni sud u Seulu proglasio je Juna krivim za ometanje hapšenja, falsifikovanje zvaničnih dokumenata i nepoštovanje pravne procedure potrebne za uvođenje ratnog stanja.
Junov advokatski tim može da uloži žalbu na presudu.
