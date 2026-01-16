Najmanje 18 povrijeđenih u eksploziji šok bombe u centru za stručno osposobljavanje MUP-a

Izvor:
Najmanje 18 osoba je povrijeđeno u četvrtak u eksploziji šok bombe u centru za stručno osposobljavanje Ministarstva unutrašnjih poslova u ruskoj Republici Komi, javlja ruska državna novinska agencija RIA.
Zamjenik ministra zdravstva Aleksej Kuznjecov rekao je novinarima da su povrijeđeni u Syktyvkaru hospitalizovan.
- Stanje četiri osobe je izuzetno ozbiljno, pet je u teškom stanju, a tri su u umjerenom stanju - dodao je Kuznjecov.
RIA je ranije izvijestila da je devet osoba povrijeđeno, pozivajući se na Ministarstvo zdravstva regije.
Ministarstvo je saopšteno da je 200 osoba evakuirano iz zgrade nakon eksplozije, a vatrogasci su ugasili požar koji je izbio nakon eksplozije.
Navedeno je da je osam povrijeđenih hospitalizovan i da se eksplozija dogodila tokom obuke osoblja.
