Najmanje 18 povrijeđenih u eksploziji šok bombe u centru za stručno osposobljavanje MUP-a

Najmanje 18 osoba je povrijeđeno u četvrtak u eksploziji šok bombe u centru za stručno osposobljavanje Ministarstva unutrašnjih poslova u ruskoj Republici Komi, javlja ruska državna novinska agencija RIA.

Zamjenik ministra zdravstva Aleksej Kuznjecov rekao je novinarima da su povrijeđeni u Syktyvkaru hospitalizovan.

- Stanje četiri osobe je izuzetno ozbiljno, pet je u teškom stanju, a tri su u umjerenom stanju - dodao je Kuznjecov.

RIA je ranije izvijestila da je devet osoba povrijeđeno, pozivajući se na Ministarstvo zdravstva regije.

Ministarstvo je saopšteno da je 200 osoba evakuirano iz zgrade nakon eksplozije, a vatrogasci su ugasili požar koji je izbio nakon eksplozije.

Navedeno je da je osam povrijeđenih hospitalizovan i da se eksplozija dogodila tokom obuke osoblja.