Sijarto: Realna šansa da se postigne dogovor da MOL preuzme udio u NIS-u

Izvor:

RTS

16.01.2026

08:44

Komentari:

0
Сијарто: Реална шанса да се постигне договор да МОЛ преузме удио у НИС-у
Foto: ATV

Mađarski šef diplomatije Peter Sijarto izjavio je da su MOL i "Gaspromnjeft" prilično brzo napredovali u pregovorima o preuzmanju većinskog udjela u NIS-u i da postoji realna šansa da se u roku od jednog do tri dana postigne ključni dogovor.

- Kada se to desi, a nadam se da će se desiti za jedan do tri dana, onda će zahtjev OFAK-u biti podnesen odmah i pošto mađarska Vlada diplomatski podržava MOL u kupovini udjela "Gaspromnjefta" u NIS-u, svakako ćemo pružiti diplomatsku pomoć i podršku da bi ovakva procedura bila uspješna - rekao je Sijarto za RTS.

Istakao je da je prilično siguran da, ako američka administracija bude zadovoljna nacrtom ugovora, da će biti lako naći rješenje za produženje rada Rafinerije u Pančevu.

Sijarto je pojasnio da u slučaju da MOL uspješno otkupi većinski udio u NIS-u, onda će preko MOL-a naftna tržišta Slovačke, Mađarske i Srbije djelovati integrisano, što će ovaj region dovesti u povoljan položaj iz perspektive energetske bezbjednosti, u kakvom nikad ranije nije bio.

- Rafinerija u Pančevu će imati ključnu ulogu - dodao je Sijarto i napomenuo da i izgradnju novog naftovoda između Mađarske i Srbije smatraju ključnim.

