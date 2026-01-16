Logo
Nebenzja: Vrijeme je da SAD prestanu da izigravaju međunarodnog sudiju

Izvor:

Sputnik Srbija

16.01.2026

09:40

Komentari:

0
Небензја: Вријеме је да САД престану да изигравају међународног судију
Foto: printscreen youtube

Stalni predstavnik Rusije pri Ujedinjenim nacijama Vasilij Nebenzja je na hitnoj sjednici Savjeta bezbjednosti UN o Iranu izjavio da Rusija poziva Sjedinjene Američke Države da prestanu da igraju ulogu svjetskog sudije i da obustave svoje aktivnosti koje vode ka eskalaciji. Nebenzja je izrazio solidarnost sa iranskim narodom.

- Zahtijevamo od SAD i njihovih istomišljenika da odustanu od novih nepromišljenih odluka i poteza, uključujući i one koji se odnose na nuklearne objekte. Umjesto toga, potrebno je usredsrediti se na obezbjeđivanje čvrstih garancija odustajanja od dalje konfrontacije - izjavio je Nebenzja na sjednici Savjeta bezbjednosti UN o Iranu.

Po njegovim riječima, SAD i njihova grupa podrške koriste ekonomske i socijalne probleme sa kojima se suočavaju obični Iranci, nastale kao posljedica "nezakonitog zapadnog pritiska", radi destabilizacije situacije u Iranu, te da ono što se dešava u ovoj zemlji podsjeća na scenarije obojenih revolucija.

- Ono što se dešava u Iranu je još jedan primjer korišćenja provjerenih metoda obojenih revolucija, u kojima specijalno obučeni naoružani provokatori pretvaraju mirne proteste u besmislene nerede, pogrome, uništavanje javne imovine i brutalna ubistva pripadnika organa reda - naveo je Nebenzja tokom sednice SB UN o situaciji u Iranu.

Ipak, kako kaže, dinamika protesta se smirila i situacija se postepeno vraća u normalu. On je upozorio na to da je retorika SAD koja se ovih dana može čuti jako opasna i neodgovorna, te da su takve izjave ništa drugo do "otvoreno podsticanje na nasilnu promjenu ustavnog poretka suverene države".

- Vaši postupci bi mogli dodatno da gurnu region u krvavi haos, koji rizikuje da se proširi i van njegovih granica - upozorio je Nebenzja.

Kako kaže, jasno je da je cilj sazivanja sjednice pokušaj da se opravda otvoreno miješanje SAD u unutrašnje poslove Irana.

- Sjednica koju su sazvale naše američke kolege nije ništa drugo do još jedan pokušaj da se opravda otvorena agresija i miješanje u unutrašnje poslove suverene države. A ukoliko se iranske vlasti, na podsticaj Vašingtona, ne urazumije, namjera je da se 'iranski problem' riješi na njihov uobičajen način - nanošenjem udara sa ciljem svrgavanja režima koji im nije po volji - objasnio je Nebenzja.

Rusija poziva članice Ujedinjenih nacija da spriječe novu veliku eskalaciju.

- Pozivamo inicijatora današnje sjednice da prestane da pravi od sebe svjetskog sudiju i da stavi tačku na svoje aktivnosti koje vode ka eskalaciji - zaključio je stalni predstavnik Rusije pri UN.

Hitna sjednica Savjeta bezbednosti UN o Iranu održana je juče na zahtjev Sjedinjenih Američkih Država.

