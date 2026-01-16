Logo
Bivša žena Čede Jovanovića našla dečka, bivšem ostavila stan

Izvor:

Telegraf

16.01.2026

09:02

Бивша жена Чеде Јовановића нашла дечка, бившем оставила стан

Političar Čeda Jovanović juče je, 15. januara, doživio pravu dramu kada su mu izvršitelji zakucali na vrata stana u kojem trenutno živi sa prijatelj Acom Kosom, a u kojem je nekada živio sa bivšom suprugom Jelenom od koje se razveo.

Čeda i Aca su se potom vratili u stan i Jovanović je ispričao gdje je nastao problem.

Naime, dok Čeda Jovanović prolazi kroz turbulentan period, njegova bivša supruga Jelena Jovanović se, kako je "Blic" pisao prije nekoliko mjeseci odselila u Ameriku i našla je novu ljubav sa kojom uživa.

јовановић кос

Scena

Čeda Jovanović priznao da živi sa Acom, pokazao šta rade zajedno

Tada je političar u svojoj objavi to misteriozno i nagovijestio na Instagramu riječima: "Jela u novom svijetu živi prve dane novog života".

- Anđa sa drugaricom na prvom treningu u teretani, Zora u Edinburgu “broji sitno” do uskršnjeg raspusta u Beogradu, Jana u Parizu, Mihajlo pred put u Barselonu u Engleskoj piše akreditacije za master, Jela u novom svijetu živi prve dane novog života, Aleks, Džeremaja, Snou, Đango, Kera (mačor) i ja uz Sinatru gledamo kako po nama pada suton Pregrevičke noći - napisao je Čeda uz snimak dok sjedi na krevetu i pjeva, a u jednom trenutku mnogima se učinilo i da briše suze sa lica, što je mnoge ganulo i rastužilo.

Inače, Čedomir Jovanović i Jelena su se razveli nakon 25 godina braka u kom su dobili četvoro djece.

