Tramp: Mnogo toga postignuto tokom posjete Davosu

Predsjednik SAD Donald Tramp istakao je da je mnogo toga postignuto tokom njegove posjete Davosu ove sedmice, uključujući dogovorenu osnovu za sporazum o Grenlandu i osnivanje Odbora za mir.

"Koliko je sjajan bio put u Davos. Toliko toga je postignuto, uključujući okvirni sporazum sa NATO-om o Grenlandu. Isto tako, /osnovan je/ Odbor za mir. Učinimo Ameriku ponovo velikom!", napisao je Tramp na mreži "Trut sošl".

Tramp je u više navrata govorio kako SAD treba da kontrolišu Grenland, autonomnu oblast Danske. On se pozvao na stratešku važnost Grenlanda za državnu bezbjednost SAD.

Vlasti Danske i Grenlanda upozorile su Vašington da ne pokušava da zauzme ostrvo, napomenuvši da očekuju da se poštuje njihog teritorijalni integritet.