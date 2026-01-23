Skandal u bolnici: Radnik osumnjičen da je skrnavio tijela pokojnika

Bolnicu u njemačkom gradu Binde potresa veliki skandal, a pošto je jedan od njihovih zaposlenih osumnjičen da je seksualno zlostavljao tijela preminulih.

Neimenovani 39-godišnji muškarac je radio u zdravstvenoj ustanovi do kraja juna 2025, a među njegovim zadacima bilo je čišćenje i održavanje odjeljenja patologije, gdje se povremeno smještaju tijela umrlih pacijenata.

Srbija Likvidirani Živko Bakić sahranjen pored brata

Uzet i DNK uzorak

Prema policijskom izvještaju, osumnjičeni je sredinom juna i krajem decembra 2025, navodno, izvršio seksualne radnje nad tijelima odraslog muškarca i žene.

Položaj u kojima su tijela pronađena, kao i tragovi na licu mjesta, ukazivali su na užasan čin, što je bolnica odmah prijavila nadležnim organima, prenosi Bild.

Nakon istrage, policija i javni tužilac identifikovali su i osumnjičili 39-godišnjaka. Prilikom pretresa njegovog stana oduzeti su elektronski uređaji i drugi potencijalni dokazi. Osumnjičeni je, takođe, dao uzorak pljuvačke, pa se analiziraju i DNK tragovi.

Republika Srpska Vranješ: Sarajevu nezamislivo da Srpska ima dobre odnose i sa Amerikom i sa Rusijom

Prijeti mu zatvorska kazna

Važno je napomenuti da nekrofilija nije posebno krivično djelo u Njemačkoj. Osumnjičenom se stavlja na teret narušavanje mira pokojnika.

Pošto su žrtve preminuli, nije moguće podizanje optužnice za seksualno zlostavljanje.

Republika Srpska Ministar Radan Ostojić preuzeo dužnost

Prema članu 168. Krivičnog zakonika, kažnjavaju se radnje koje narušavaju dostojanstvo preminule osobe, a kazna može biti do tri godine zatvora.