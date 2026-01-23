Zagorjele šerpe će uz ovaj trik zablistati kao nove

Zagorjele šerpe su problem sa kojim se gotovo svako susreo barem jednom. Ostaci hrane koji se zalijepe za dno često djeluju nemoguće za uklanjanje, a ribanje zna da potraje i uništi posuđe. Ipak, postoji jednostavan kućni trik koji može učiniti da šerpe ponovo izgledaju skoro kao nove, bez mnogo muke.

Za ovaj trik sve što treba da uradite jeste da u zagorjelu šerpu sipate vodu tako da prekrije dno, a zatim dodate veću količinu kuhinjske soli. Stavite šerpu na ringlu i pustite da voda provri. Nakon nekoliko minuta kuvanja, zagorjeli slojevi će početi da se odvajaju od dna.

Kada se šerpa malo ohladi, dovoljno je da je prebrišete sunđerom i primjetićete da se nečistoća lako skida, bez napornog ribanja. Ako su mrlje uporne, možete dodatno posuti malo sode bikarbone i nježno utrljati, što će pomoći da se uklone i najtvrdokorniji ostaci.

Ovaj trik je posebno koristan jer ne zahtijeva skupa sredstva za čišćenje, ne oštećuje posuđe i koristi sastojke koje već imate u kući. Idealno rješenje za brzo i efikasno čišćenje zagorjelih šerpi i tiganja.