Logo
Large banner

Zagorjele šerpe će uz ovaj trik zablistati kao nove

Izvor:

Žena Blic

23.01.2026

14:04

Komentari:

0
прање суђа кухиња
Foto: MART PRODUCTION/Pexels

Zagorjele šerpe su problem sa kojim se gotovo svako susreo barem jednom. Ostaci hrane koji se zalijepe za dno često djeluju nemoguće za uklanjanje, a ribanje zna da potraje i uništi posuđe. Ipak, postoji jednostavan kućni trik koji može učiniti da šerpe ponovo izgledaju skoro kao nove, bez mnogo muke.

Za ovaj trik sve što treba da uradite jeste da u zagorjelu šerpu sipate vodu tako da prekrije dno, a zatim dodate veću količinu kuhinjske soli. Stavite šerpu na ringlu i pustite da voda provri. Nakon nekoliko minuta kuvanja, zagorjeli slojevi će početi da se odvajaju od dna.

Вријеме - облаци

Društvo

Cijela Srpska pod upozorenjem zbog više pojava

Kada se šerpa malo ohladi, dovoljno je da je prebrišete sunđerom i primjetićete da se nečistoća lako skida, bez napornog ribanja. Ako su mrlje uporne, možete dodatno posuti malo sode bikarbone i nježno utrljati, što će pomoći da se uklone i najtvrdokorniji ostaci.

Ovaj trik je posebno koristan jer ne zahtijeva skupa sredstva za čišćenje, ne oštećuje posuđe i koristi sastojke koje već imate u kući. Idealno rješenje za brzo i efikasno čišćenje zagorjelih šerpi i tiganja.

Podijeli:

Tagovi:

Suđe

pranje

kuhinja

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Ево какво нас вријеме очекује сутра

Društvo

Evo kakvo nas vrijeme očekuje sutra

3 h

0
Ирена Игњатовић преузела ресор, одмах открила планове

Republika Srpska

Irena Ignjatović preuzela resor, odmah otkrila planove

3 h

0
Црна недјеља за 30.000 радника - скраћује се платни списак

Ekonomija

Crna nedjelja za 30.000 radnika - skraćuje se platni spisak

3 h

0
Предвиђање Баба Ванге: Ова 4 знака спремна су да постану милионери

Zanimljivosti

Predviđanje Baba Vange: Ova 4 znaka spremna su da postanu milioneri

3 h

0

Više iz rubrike

Желите се ријешити сала? Свако јутро на празан стомак пијте један напитак

Savjeti

Želite se riješiti sala? Svako jutro na prazan stomak pijte jedan napitak

6 h

0
Ако патите од несанице, послужите се овим бакиним триком: Спаваћете као беба

Savjeti

Ako patite od nesanice, poslužite se ovim bakinim trikom: Spavaćete kao beba

8 h

0
Djeca i pas gledaju TV, kućni ljubimac

Savjeti

Ova navika može negativno uticati na razvoj govora vašeg djeteta

1 d

0
Сушење одјеће

Savjeti

Veoma je opasno: Evo zašto nikada ne biste trebali sušiti odjeću na radijatoru

1 d

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

17

09

Zadnji susret Srbin izgubio: Evo kada Novak Đoković igra protiv Holanđanina

17

02

Užas na granici sa Srbijom: Maloljetnici ubili druga, zapalili, pa zakopali!

16

55

Stevandić: Odluka Ustavnog suda BiH o Vladi Srpske - pucanj u prazno

16

54

Bojić: Nastavljen "pravni terorizam" koji provodi Ustavni sud BiH bez srpskih sudija

16

52

Kojić: Odluka krnjeg Ustavnog suda nema nikakvu pravnu snagu u Srpskoj

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner