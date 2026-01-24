Dodik: Ponosan sam na prijateljstvo sa Orbanom, Srpska je uz Mađarsku

Odlučnost da se izabere ispravan put kada drugi nameću pogrešan, odlika je velikih ljudi, a Viktor Orban je veliki čovjek, veliki lider i državnik koji će donijeti mnogo dobra, napisao je Milorad Dodik, predsjednik SNSD-a u objavi na društvenoj mreži Iks.

"Njegova posvećenost miru i pronalaženju rješenja koja će zaustaviti sukobe širom svijeta u trenucima kada evropski lideri žele nastavak ratova, učinila je da bude predmet njihovih napada. Ali, ljudi koji imaju hrabrosti i karaktera, drugim su ljudima uvijek neugodni, zato i nasrću na Viktora", istakao je Dodik.

Odlučnost da se izabere ispravan put kada drugi nameću pogrešan, odlika je velikih ljudi, a Viktor Orban @PM_ViktorOrban je veliki čovjek, veliki lider i državnik koji će donijeti mnogo dobra.

Njegova posvećenost miru i pronalaženju rješenja koja će zaustaviti sukobe širom svijeta u… — Milorad Dodik (@MiloradDodik) January 24, 2026

On je istakao da je ponosan na njihovo prijateljstvo, kao i na to što se nije pokolebao kada se očekivalo da podlegne ratnohuškačkom trendu.

"Privilegija je imati prijatelja kakav je Viktor Orban. Srpski i mađarski narod grade trajno i iskreno prijateljstvo i partnerstvo. Prijateljstvo onih koji znaju ko su i ne pristaju da im drugi određuju put. Republika Srpska je uz Mađarsku", naglasio je Dodik.