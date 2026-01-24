Dodik: Treba da afirmišemo naše pravo na samoopredjeljenje

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik izjavio je Srni da Republika Srpska treba da se opredijeli da li će ostati u Dejtonskom sporazumu ili će povući svoju saglasnost iz tog sporazuma, koji se i dalje ruši posljednjom odlukom krnjeg Ustavnog suda BiH.

"Pozivam na dijalog unutar Republike Srpske i da se mi povučemo iz tog sporazuma, iz tog Ustava. Može se razgovarati o budućnosti BiH, ali Srpska, prije svega, treba da afirmiše svoje pravo na samoopredeljenje koje joj je dato Ustavom BiH i Poveljom UN", rekao je Dodik.

On je ukazao da sadašnji vladari Evrope ne dozvoljavaju da se o tome priča, ali da Republika Srpska ima pravo na samoopredjeljenje i to je nešto o čemu treba razmisliti i nešto što se treba upotrijebiti.

"Republika Srpska se svih ovih godina bori za ostvarivanje svog prava na samoopredeljenje i svog prava da se poštuje do slova Dejtonski sporazum. Ovaj sporazum je srušen, naravno, aktivnostima Bajdenove administracije i liberalnog Brisela", rekao je Dodik.

On je istakao da i nova odluka krnjeg Ustavnog suda BiH, koji nema nikakvo pravo da se bavi načinima izbora Vlade Republike Srpske, govori o spremnosti da se zloupotrijebe pravo i dogovor da bi nametnule nove odluke koje treba da budu teret za Srpsku.

"Ovo vrijeme moramo tumačiti na pravi način i da se Republika Srpska opredijeli da li će ostati u Dejtonskom sporazumu ili će povući svoju saglasnost iz tog sporazuma", rekao je Dodik.

On je naveo da je Republika Srpska u dejtonsku BiH unijeli svoju nezavisnost.

"Republika Srpska je formirana 9. januara kao nezavisna država mimo BiH. Mi nismo ni tada priznali tu BiH i nećemo nikada priznat. Prihvatili smo dejtonsku BiH, ali ona je srušena podmuklim operacijama koje su išle za tim da sruše naš subjektivitet", rekao je Dodik.

On je istakao da se na tome radi polako od slučaja do slučaja.

"Od pokušaja da se naše čitavo rukovodstvo iz rata proglasi kolektivno odgovornim za stradanja, dok srpska stradanja ne priznaju, do raznih kršenja Ustava, nametanja zakona, upotrebu i zloupotrebu OHR-a i Ustavnog suda BiH, došli su do sramne činjenice da na osnovu odluke sude predsjedniku Republike Srpske", ukazao je Dodik.

On je ukazao da se sada sve to nastavlja time da se krnji Ustavni sud BiH zloupotrebljava i odlukama tri stranca i dva muslimana dolazi se do situacije da se Republici Srpskoj ponovo nešto nameće.

"To nije Dejtonski sporazum, to nije suština Dejtona, to nije suština Ustav BiH i to Republika Srpska ne može da prihvati", zaključio je Dodik.