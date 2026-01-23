Logo
Minić: Politička odluka krnjeg Ustavnog suda nema uticaja na Vladu

23.01.2026

18:04

Komentari:

1
Foto: ATV

Premijer Republike Srpske Savo Minić izjavio je da posljednja politička odluka krnjeg Ustavnog suda BiH ne može uticati na odluke ranije Vlade i da građani u Srpskoj ne treba da brinu.

"Ovo je jedan nonsens u pravu, izlazak van ovlaštenja i granica pogotovo ovakvog suda ali to nema nikakve veze niti može uticati na odluke Vlade", rekao je Minić.

Minić je ponovio da krnji Ustavni sud BiH uopšte ne može da raspravlja o ustavnosti Vlade Republike Srpske, što je svima jasno.

"Ustavni sud je raspravljao iako nije bio za to nadležan, izašao je van granica ustavnosti. Ovo je politička odluka. Nikada do sada nije o tome raspravljao", rekao je Minić.

Ukazao je da građani Republike Srpske nemaju razloga za brigu, a i da oni koji joj misle loše nemaju razloga za radost.

"Ovo je politička borba. Idemo svaki put korak naprijed. Imamo Vladu, imamo institucije, sve funkcioniše, nemamo razloga za brigu", istakao je Minić.

Savo Minić

Vlada Republike Srpske

