Ne mogu svi da glasaju na ponovljenim izborima: Evo kako da provjerite možete li vi

Birači u Republici Srpskoj na glasačka mjesta bi trebali već za 16 dana. I ne glasaju svi, već samo oni koji su za glasanje prijavljeni na biračkim mjestima za koje je CIK BiH odlučio da se ponovo glasa za predsjednika Republike Srpske.

Takvih je 136 biračkih mjesta u 17 izbornih jedinica. Kako nema predizborne kampanje, a ni predizbornih spotova za ponovljene izbore posao obavještavanja birača je na gradskim i opštinskim izbornim komisijama. U Laktašima se glasanje ponavlja na 24 glasačka mjesta. U GIK-u su se prihvatili posla.

"U gradu Laktaši godinama nije mijenjana biračka opcija. Većina ljudi glasa na istim mjestima gdje je glasala. Sem što su Krnete prebačene u Bakince i Kadinjani u Jaružane. Ali ti birači su bili obaviješteni za prošle izbore. Tako da većina zna otprilike", kaže Gordana Nišić, predsjednik Gradske izborne komisije Laktaši.

U Laktašima su jasno istaknuta obavještenja za birače. Na ovom obavještenju možete da vidite brojeve biračkih mjesta na kojima će biti ponovljeno glasanje. Takođe, navedene su sve ulice koje pripadaju tom biračkom mjestu. Tako da oni građani koji još uvijek imaju dilemu mogu informaciju da potraže na ovakvim obavještenjima.

I to nije sve. Obavještavani su birači u Laktašima i na sajtu grada, društvenim mrežama, putem medija. Ali čini se, ipak, da svi nisu ni čuli ni pročitali.

U Zvorniku prijevremeni izbori za predsjednika ponavljaju se na 53 biračka mjesta. Gradsku izbornu komisiju čeka dosta posla, ali sa obavještavanjem birača još nisu počeli. Kažu uradiće to, u narednom periodu.

"Prije svega kada je u pitanju grad izaći sa imenima i nazivima ulica, kojima pripadaju građani a koji se ponavljaju na narednim izborima . To će biti okačeno na sajtu grada i vidjećemo još neki vid obavještenja", kaže Srđan Despić, član gradske izborne komisije Zvornik.

Iz Gradske izborne komisije u Doboju za izjavu nisu raspoloženi. Kako su nam rekli u telefonskom razgovoru, odlučili su da ne daju izjave o ponovljenim izborima. Tvrde, ipak, da građane obavještavaju. A Dobojlije su za izbore spremne.

GIK Prijedor čeka uputstva CIK-a

1.460 birača upisanih na dva biračka mjesta U Prijedoru trebalo bi da ponovo glasaju. U Gradskoj izbornoj komisiji čekaju da im CIK pošalje dalja uputstva o obavještavanju birača. Dok čekaju CIK, poziv može i na ATV-u.

"Do sada još nismo dobili konkretno uputstvo kako da pozovemo glasače tih biračkih mjesta da glasaju. Tako da koristim ovu priliku i pozivam glasače Gornjih Orlovaca i Saničana da iskoriste svoje pravo da 8 februara izađu na ponovljene izbore za predsjednika Republike Srpske", kaže Željko Škondrić, predsjednik GIK-a Prijedor.

Ukoliko želite da budete sigurni da li i vašem gradu ili opštini treba da glasate na ponovljenim predsjedničkim izborima informaciju možete da nađete i na sajtu Centralne izborne komisije.

Provjera na sajtu CIK-a

"Prvo izaberite jezik, zatim provjerite da li ste registrovani birač. Da bi provjerili da li ste registrovani birač morate da unesete vaše ime i rezime i vas matični broj. Nakon toga dobićete informaciju o vašem biračkom mjestu. Takođe na sajtu Centralne izborne komisije postoji informacija o održavanju prijevremenih izbora za predsjednika Republike Srpske. Morate da otvorite i tu stranicu i nađete spisak biračkih mjesta na kojem će biti ponovljeno glasanje za ponovljene predsjedničke izbore. Onaj broj koji ste dobili upisivanjem vašeg imena i prezimena pokušate na nađete na spisku ponovljenih biračkih mjesta u Republici Srpskoj. Ukoliko taj broj ne nađete, to znači da niste dužni da ponovo glasate na izborima 8. februara".

Ukoliko vam i dalje nije jasno da li treba ponovo da glasate i da li je vaše ime na glasačkom mjestu na kojem se izbori za predsjednika RS ponavljaju za traganje za informacijama imate još dvije sedmice.