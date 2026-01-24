Logo
Sastanak Minića i Macuta na Tari

24.01.2026

12:47

Састанак Минића и Мацута на Тари
Foto: RTRS

Sastanak predsjednika Vlade Republike Srpske Save Minića i premijera Srbije Đure Macuta o unapređenju saradnje Srpske i Srbije u oblasti saobraćajne infrastrukture počeo je na Tari.

Nakon sastanka, Minić i Macut potpisaće protokol o formiranju mješovite radne grupe za realizaciju projekta pruge uskog kolosijeka Višegrad-Vardište-Mokra Gora, poslije čega je predviđen sastanak radne grupe.

Potpisivanju protokola prisustvovaće ministar saobraćaja i veza Republike Srpske Zoran Stevanović i ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Srbije Aleksandra Sofronijević.

