Prethodni saziv Vlade Republike Srpske je neustavan. Tako je odlučio Ustavni sud BiH bez srpskih sudija. Ustavni sud odluku je donio u predmetu koji se odnosi na ocjenu ustavnosti, sad već, prethodnog saziva Vlade Republike Srpske na čijem čelu se nalazio Savo Minić.

Ispunjena je i želja opozicije u Srpskoj. Osporene su i odluke u periodu njihovog donošenja.

"U meritumu predmeta, Ustavni sud je zaključio da su osporene odluke u periodu od njihovog donošenja 2. septembra 2025. godine do stavljanja van snage 18. januara 2026. godine bile u suprotnosti sa čl. I/2. i III/3.b) Ustava Bosne i Hercegovine jer su donesene na osnovu Odluke o prijedlogu kandidata za predsjednika Vlade Republike Srpske koju je donio Milorad Dodik 23. augusta 2025. godine", saopšteno je iz Ustavnog suda BiH.

Odluke Vlade Republike Srpske ni čim nisu niti mogu biti dovedene u pitanje, poruka je premijera Srpske. Sve što rade, kaže Savo Minić rade na svoju štetu i institucije koju predstavljaju. Apsolutno ne postoji bilo kakva bojaznost u funkcionisanju Vlade Republike Srpske ni u prethodnom, ni u ovom periodu. Podsjeća da je ovo više djelovanje stranaca, koliko su god mogli da završavaju ovaj proces.

Republika Srpska Minić: Politička odluka krnjeg Ustavnog suda nema uticaja na Vladu

Pucanj u prazno - tako odluku Ustavnog suda ocjenjuje predsjednik parlamenta Srpske. Mi smo, kaže Nenad Stevandić završili posao prije njih, a oni su nas praktično obavijestili da je završila 2025. godina.

Mi ne živimo u toj eri ili toj Vladi o kojoj su oni odlučivali. Vidjeli ste preko onih zaključaka koje su plasirali preko Narodnog fronta koji su se pokazali kao prava špijunska organizacija u ime Ustavnog suda pa onda smo vidjeli da su svi pobjegli da ne bi morali slučajno da se izjašnjavaju po tim zaključcima i odmah nam je bilo jasno da smo po tim kukanjima na vrijeme preduprijedili ovu situaciju", kaže Nenad Stevandić, predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske.

Odluka Ustavnog suda BiH je nastavak napada na Srpsku, kaže organizacioni sekretar SNSD-a Igor Dodik. Poručuje da je ideja jasna onih koji žele da destabilizuju Srpsku i da pošalju poruku da je sve što ima veze sa nama neustavno.

"Nastavak napada na Srpsku preko zloupotrebe suda. Odbranili smo Srpsku, sačuvali institucije i prije, i ponovo ćemo to uraditi. Džaba im sve, dok je nas iz SNSD-a, dok je Srba, mi odlučujemo o tome kako ćemo da živimo, ko će da nas predstavlja", kaže Igor Dodik, organizacioni sekretar SNSD-a.

Neosnovana, neutemeljena i ne doprinosi ničemu, tako na današnju odluku gleda SNSD-ov Staša Košarac.

"Mislim da je, prije svega, Ustavni sud BiH političko tijelo, politički servis nekolicine ambasadora zapadnih zemalja kao i samog Sarajeva, koji pokušava svaki put da donese odluke protiv Republike Srpske", kaže Staša Košarac, zamjenik predsjedavajuće Savjeta ministara BiH.

Nova sramota krnjeg Ustavnog suda - ovo što rade nije viđeno u istoriji ustavnog sudstva, jasan je profesor Ustavnog prava Radomir Lukić.

"Današnja odluka zaista izaziva veliko podozrenje u pogledu, mogu reći i sposobnosti sudija da razumiju Ustav BiH", naveo je Radomir Lukić, profesor Ustavnog prava.

Institucije Republike Srpske spremno su dočekale još jedan udar Ustavnog suda bez srpskih sudija. Savo Minić podnio je ostavku na mjesto premijera, a zatim dobio mandat za sastav nove Vlade koja je danas stupila na dužnost.