Trišić Babić: Pravosuđe u BiH - instrument političkih obračuna

23.01.2026

19:04

Тришић Бабић: Правосуђе у БиХ - инструмент политичких обрачуна
Odluka Ustavnog suda BiH još jednom potvrđuje ono na šta Republika Srpska već duže vremena upozorava – da je pravosuđe u BiH pretvoreno u instrument političkih obračuna i da se iz Sarajeva, po ustaljenom obrascu, pokušava upravljati političkim procesima kroz sudnice, istakla je za Srnu v.d. predsjednika Srpske Ana Trišić Babić.

Trišić Babić je naglasila da su institucije Republike Srpske na vrijeme prepoznale još jednu zloupotrebu pravosuđa u režiji Sarajeva i odgovorno postupile da zaštite instituciju Vlade, ali i da sačuvaju mir i stabilnost u Republici Srpskoj.

"To nije nikakva slabost, kako se pojedinci u Sarajevu nadaju i kako pokušavaju da komuniciraju, već dokaz institucionalne zrelosti, odgovornosti i ozbiljnosti Republike Srpske", ukazala je Trišić Babić.

Nažalost, navela ona, Sarajevo ni ovoga puta nije pokazalo ni minimum političke inventivnosti, ni spremnosti da se ponaša kao partner u BiH, već isključivo kao centar stalnih zloupotreba i podmetanja.

"Njihova politika je svedena na jedno – da se gleda u nebo i prizivaju strane intervencije, umjesto da se gledaju činjenice i realnost u kojoj živimo. Umjesto da razumiju promjene u svijetu i novo vrijeme koje dolazi, Sarajevo uporno ostaje zarobljeno u kratkovidosti i političkoj miopiji, uvjereno da se Republika Srpska može oslabiti, destabilizovati ili uplašiti kroz iste, potrošene mehanizme. Ne može", istakla je Trišić Babić.

Ona je rekla da je Republika Srpska opredijeljena za mir, stabilnost i razgovor, ali na osnovu Dejtonskog mirovnog sporazuma, kompromisa i poštovanja dogovora.

"Građani Srpske mogu biti mirni. Institucije rade svoj posao i neće dozvoliti da bilo ko ugrozi stabilnost. Jedini koji su na gubitku biće oni koji i dalje računaju da će zloupotrebom jednih te istih sudnica nešto postići. Neće. Samo će sebe dovoditi u sve veće zablude i sve dublju političku izolaciju, poručila je v.d. predsjednika Srpske Ana Trišić Babić.

Krnji Ustavni sud danas je donio odluku kojom smatra da je prethodni saziv Vlade Republike Srpske "neustavan".

