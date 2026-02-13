Logo
Uhapšen Veselin Barović

Izvor:

SRNA

13.02.2026

08:34

Ухапшен Веселин Баровић

Podgoričanin V. B. /73/ uhapšen je pod sumnjom da je utajio porez veći od 300.000 evra jer nije prijavio razliku između kupovne i prodajne cijene nakon što je svoj udio u jednom podgoričkom preduzeću prodao za veći iznos nego za koji je kupljen.

Crnogorski mediji prenose da je uhapšen kontroverzni crnogorski biznismen Veselin Barović, dugogodišnji prijatelj bivšeg predsjednika Crne Gore Mila Đukanovića.

Muškarac se sumnjiči da je 2018. godine kupio sedam odsto vlasničkog udjela u jednom podgoričkom preduzeću za 98.000 evra, a zatim je taj udio prodao za 3.785.704 evra, saopštila je Uprava policije.

Razliku između kupovne i prodajne cijene, u iznosu od 3.687.704 evra nije prijavio u zakonskom roku, čime je, obračunom poreza na kapitalnu dobit za 2018. godinu, utajio 331.893 evra za koliko je oštetio državni budžet ostvarivši protivpravnu imovinsku korist.

Policija je sinoć pretresla više objekata na području Podgorice, Danilovgrada i Budve koje koristi osumnjičeni, te pronašla dva pištolja i municiju u ilegalnom posjedu.

Полиција Црна Гора

Region

Policija pretresa kuće i stanove biznismena Veselina Barovića

On će biti sproveden u Osnovno državno tužilaštvo u Podgorici, a protiv njega biće podnesena i krivična prijava zbog sumnje da je izvršio krivično djelo nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija.

Barović je optužen za šverc cigareta u Italiji i bivši je predsjednik Košarkaškog saveza Crne Gore.

