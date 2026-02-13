Ovo nije Hristovo lice: Naučnici šokirali novim otkrićem

Torinski pokrov, za koji se veruje da je u njemu sahranjen Isus Hrist, vijekovima zbunjuje svijet. Naučnici misle da su sad otkrili istinu.

Torinski pokrov je kontroverzna vjerska relikvija za koju se tvrdi da prikazuje sliku Isusovog lica, a trebalo bi da bude tkanina u koju je bio umotan kada je sahranjen.

Postoji širok istorijski konsenzus da je Isus bio stvarna osoba, a hrišćani pokrov u koji je bio umotan smatraju vrijednom relikvijom.

Međutim, već dugo se vode rasprave o tome koliko je taj komad tkanine autentičan, pri čemu neki tvrde da su sproveli studije koje dokazuju da na njemu zaista ima krvi, dok su drugi ispitivali koliko je relikvija stara i pronašli naučne dokaze koji ukazuju na to da nije ni blizu dovoljno stara da bi postojala dok je Isus bio živ.

Autor najnovije studije je pokušao da dokaže da lik utisnut na platno "nije ono što biste dobili kada bi se ljudsko lice utisnulo na tkaninu".

Brazilski forenzički 3D umjetnik i istraživač Cicero Moraes koristio je 3D digitalne simulacije Torinskog pokrova kako bi uporedio crte lica odraslog muškarca sa slikom koju bi ostavio na tkanini umotanoj preko njega.

Njegovi rezultati su pokazali da bi, ukoliko se platno položi preko ljudskog lica, to "proizvelo robusniju i znatno izobličeniju strukturu u odnosu na izvor".

Drugim riječima, pravo ljudsko lice ne bi ostavilo otisak kakav se vidi na Torinskom pokrovu - kada bi se tkanina zaista pritisnula uz nečije lice, dobijena slika izgledala bi primjetno čudnije i deformisanije.

"Ako svoje trodimenzionalno lice pritisnete uz ravnu površinu, otisak koji ćete dobiti izgledaće veoma neobično", pojasnio je Moraes, koji je koristio softver otvorenog koda kako bi došao do svojih nalaza i zaključio

Njegova tvrdnja se nije dopala Međunarodnom centru za proučavanje Torinskog pokrova (CISS), pa su odgovorili na studiju saopštenjem u kojem tvrde da "u ovom zaključku članka nema ničeg novog".

Dodali su i da su Moraesovi nalazi "široko opovrgnuti brojnim fizičko-hemijskim studijama, prvenstveno STuRP-om, a potvrđeni novijim mjerenjima".

Međutim, Moraes je dao javni odgovor na tu izjavu u kojem je rekao da njegova studija "zaista predstavlja nove doprinose", navodeći brojne verske reljefe i njihove umjetničke stilove i prolazeći kroz sve tačke iznijete u saopštenju CISS-a i nudeći svoje pobijanje za svaku od njih.

Takođe je citirao članove STuRP-a čija su istraživanja podržavala njegov rad, uključujući dr Džozefa Ačetu koji je 2019. godine izneo argumente koji podržavaju da je Torinski pokrov srednjovekovnog porijekla, prenio je LadBible.