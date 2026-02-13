Novi detalji tragedije u Srbiji: Usmrtio majku i mirno sačekao policiju

Medicinska sestra i vlasnica perionice u Drinčićevoj ulici u Kruševcu, u Srbiji, Biljana B. (59) ubijena je u srijedu, 11. februara, u svojoj porodičnoj kući, a za zločin je osumnjičen njen sin Janko B. (32).

Prema navodima policije, mladić je majku nakon rasprave izbo nožem a zatim mirno sačekao policiju.

Najbliže komšije i radnici gradilišta koje se nalazi u neposrednoj blizini mjesta porodične tragedije kazali su da se iz Biljanine kuće nije čula niti rasprava niti bilo šta drugo što bi ukazivalo da joj prijeti smrtna opasnost.

Kako navode, Biljana ni glasa nije pustila, a za njenu smrt su saznali tek kada su se u Driničićevoj ulici zaustavila brojna policijska vozila te Hitna pomoć koja je uzaludno došla na ovu adresu.

Kruševljanka koja se među prvima zatekla na mjestu tragedije posvjedočila je da je sin žrtve bio mrtav hladan, te da nije pokazivao nikakvu reakciju zbog zločina koji je počinio.

Biljanina smrt uznemirila je Kruševljane pogotovo što se prije par mjeseci dogodila porodična tragedija u naselju Pejton, gde je Aleksandar V. sa više od sto uboda nožem presudio roditeljima, a zatim izvršio samoubistvo.

Policija je saopštila da je mladić osumnjičen za ubistvo, te da mu je određeno zadržavanje do 48 sati nakon čega će sa krivičnom prijavom biti priveden tužilaštvu.