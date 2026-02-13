Logo
Jaka oluja odnijela dva života, skoro pola miliona ljudi bez struje

Izvor:

SRNA

13.02.2026

10:27

Komentari:

0
Јака олуја однијела два живота, скоро пола милиона људи без струје
Foto: Tanjug / AP / Yohan Bonnet

Najmanje dvoje ljudi poginulo je usljed naleta oluje "Nils" koja je pogodila jugozapadnu Francusku i dijelove Španije i izazvala obilne poplave.

Prema posljednjim podacima, jedna osoba poginula je danas u departmanu Tarn i Garon, javili su francuski mediji ne iznoseći detalje.

Oluja "Nils" juče je odnijela život 55-godišnjeg vozača kamiona, kada je grana probila vjetrobransko staklo.

U međuvremenu, oko 450.000 domova je i dalje bez struje širom zemlje.

"Struju je dobilo 50 odsto od ukupno 900.000 domaćinstava koji su bili bez električne energije. Najteže pogođene regije su Nova Akvitanija sa 292.000 domova i Oksitanija sa 153.000 domova", saopštio je jutros "Enedis", glavni operator distributivne mreže električne energije u Francuskoj.

Iz "Enedisa" dodaju da je kompanija angažovala 3.000 ljudi, uključujući 2.100 tehničara, usljed nevremena istorijskih razmjera koje je premašilo čak i najpouzdanije prognoze nakon što je noćas zabilježen vjetar koji je duvao brzinom većom od 160 kilometara na čas.

Stanovnicima je savjetovano da traže uzvišenja i izbjegavaju nepotrebna putovanja jer su jugozapadni regioni pogođeni velikim poplavama, piše "Indipendent".

Volonter civilne zaštite teško je povrijeđen i prebačen u bolnicu nakon što je drvo palo u mjestu San Boa de Ljobregat, a tri radnika u istom mjestu povrijeđena su dok su uklanjala oborena stabla. Peta lica povrijeđeno je kada se zid srušio u Vilasar de Maru.

Pet ljudi je, takođe, povrijeđeno u Španiji dok je oluja protutnjala kroz Kataloniju, obarajući drveće, zbog čega su škole zatvorene, a desetine letova otkazane.

Više od 40 letova koji polaze ili stižu na aerodrom "El Prat" u Barseloni otkazano je i očekuju se dodatna kašnjenja i otkazivanja.

Oluja se sada kreće ka istoku i više ne predstavlja opasnost. Nijedan departman jutros nije bio pod upozorenjem na snažan vjetar.

Međutim, na zapadu, koji je posljednjih sedmica pogođen obilnim padavinama, departmani Žironda i Lota i Garona su pod crvenim upozorenjem na poplave, što će ostati na snazi i sutra.

Kako je navedeno, nivo vode će nastaviti da raste, a značajne poplave se očekuju u toku današnjeg dana.

