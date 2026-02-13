Predsjedniku Ruske Federacije Vladimiru Putinu vjeruje 78 odsto Rusa, a 80 odsto ispitanika vjeruje da on dobro radi, pokazali su rezultati ankete koju je sproveo Fond javnog mnjenja.

Ukupno 52 odsto anketiranih dalo je pozitivnu ocjenu radu vlade, a 56 odsto smatra da premijer Mihail Mišustin dobro radi.

Nivo podrške političkoj stranci Jedinstvena Rusija iznosi 40 odsto, Komunističkoj partiji 10 odsto, Liberalno-demokratskoj partiji osam odsto, stranci Novi ljudi četiri odsto, a stranci Pravedna Rusija za istinu tri odsto, prenosi TASS.

Anketa je provedena od 6. do 8. februara na uzroku od 1.500 Rusa.