Požar progutao hotel u Mađarskoj, ima mrtvih!

Izvor:
Telegraf
13.02.2026
09:26
Komentari:0
Strahuje se da je više osoba poginulo u jezivom požaru koji je pred zoru izbio u hotelu u gradu Budakesiju, nadomak Budimpešte.
Gradonačelnica grada Otilija Đeri saopštila je da je požar izbio tokom noći na krovu Sportskog hotela u ulici Zihi Peter, i prema trenutnim informacijama, ima mrtvih i teško povređenih.
Veruje se da je požar izbio oko 2:15 ujutru zbog eksplozije boce sa gasom. Nekoliko ljudi je spašeno iz dvospratnog kompleksa zgrada. Više od 20 ljudi je lakše povrijeđeno, ali ima i ljudi u teškom i životno ugroženom stanju.
Za nekoliko ljudi se još uvijek traga, navode lokalne vlasti.
Gradovi i opštine
Savo Kisjelica tvrdi da je požar podmetnut: Policija i Tužilaštvo upućuju jedni na druge
Iako je djelovalo da će vatrogasci uspjeti da brzo stave požar pod kontrolu, oko 7 sati jutros zgrada se ponovo zapalila, uprkos napornom radu mnogih vatrogasaca na licu mjesta.
Kasnije je služba za vanredne situacije obavestila da je plamen ugašen.
Najnovije
Najčitanije
Trenutno na programu