Požar progutao hotel u Mađarskoj, ima mrtvih!

Telegraf

13.02.2026

09:26

0
Пожар прогутао хотел у Мађарској, има мртвих!
Strahuje se da je više osoba poginulo u jezivom požaru koji je pred zoru izbio u hotelu u gradu Budakesiju, nadomak Budimpešte.

Gradonačelnica grada Otilija Đeri saopštila je da je požar izbio tokom noći na krovu Sportskog hotela u ulici Zihi Peter, i prema trenutnim informacijama, ima mrtvih i teško povređenih.

Veruje se da je požar izbio oko 2:15 ujutru zbog eksplozije boce sa gasom. Nekoliko ljudi je spašeno iz dvospratnog kompleksa zgrada. Više od 20 ljudi je lakše povrijeđeno, ali ima i ljudi u teškom i životno ugroženom stanju.

Za nekoliko ljudi se još uvijek traga, navode lokalne vlasti.

Гори штала на подручју Зубаца

Gradovi i opštine

Savo Kisjelica tvrdi da je požar podmetnut: Policija i Tužilaštvo upućuju jedni na druge

Iako je djelovalo da će vatrogasci uspjeti da brzo stave požar pod kontrolu, oko 7 sati jutros zgrada se ponovo zapalila, uprkos napornom radu mnogih vatrogasaca na licu mjesta.

Kasnije je služba za vanredne situacije obavestila da je plamen ugašen.

