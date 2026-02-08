Požar u BiH, gorjela karting arena

Požar je izbio u nedjelju, 8. februara, u sarajevskom naselju Stup u garaži karting arene.

Ovu informaciju je potvrdila Profesionalna vatrogasna brigada Kantona Sarajevo.

"Požar je prijavljen u 16.54 sati, te su dvije ekipe odmah izašle na teren", rekli su iz PVB KS za "Radiosarajevo".

Naglasili su da je požar vrlo brzo ugašen.

Dodali su da nije bilo povrijeđenih.