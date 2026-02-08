Logo
Ranjen lovac na Manjači!

Glas Srpske

08.02.2026

13:03

0
Рањен ловац на Мањачи!

Lovac Miladin J. (67) ranio se jutros u lovu na Manjači, saznaje "Glas Srpske".

Prema informacijama pomenutog portal tokom lova došlo je do slučajnog opaljenja iz puške koju je nosio. Hitac je lovca pogodio u stopalo.

Njemu je prvu pomoć ukazala ekipa Službe hitne pomoći i prevezen je u bolnicu.

Ljekari hitne su nakon poziva veoma brzo stigli do lovca kojeg su kolege povezle iz lovišta prema gradu.

(Glas Srpske)

lovac

Manjača

