Ranjen lovac na Manjači!

Izvor:
Glas Srpske
08.02.2026
13:03
Komentari:0
Lovac Miladin J. (67) ranio se jutros u lovu na Manjači, saznaje "Glas Srpske".
Prema informacijama pomenutog portal tokom lova došlo je do slučajnog opaljenja iz puške koju je nosio. Hitac je lovca pogodio u stopalo.
Njemu je prvu pomoć ukazala ekipa Službe hitne pomoći i prevezen je u bolnicu.
Ljekari hitne su nakon poziva veoma brzo stigli do lovca kojeg su kolege povezle iz lovišta prema gradu.
Društvo
1 h0
Ostali sportovi
1 h0
Republika Srpska
2 h0
Srbija
3 h0
Najnovije
Najčitanije
14
23
14
17
14
08
13
57
13
33
Trenutno na programu