Tramp ukinuo naučni nalaz da su emisije gasova štetne po zdravlje

Administracija američkog predsjednika Donalda Trampa objavila je da ukida naučni nalaz da emisije gasova koji izazivaju efekat staklene bašte ugrožavaju ljudsko zdravlje, uklanjajući pravni osnov za federalne propise o klimi.

Američka administracija je takođe ukinula niz federalnih standarda za emisije gasova koji izazivaju efekat staklene bašte za sva vozila i motore proizvedene od 2012. do 2027. godine, prenio je Rojters.

Tramp je rekao da se ukida naučni nalaz da gasovi koji izazivaju efekat staklene bašte ugrožavaju zdravlje na osnovu ispitivanja koje je završila Agencija za zaštitu životne sredine.

Tramp je naveo da se zvanično ukida "katastrofalna politika iz doba Baraka Obame" koja je nanijela ozbiljnu štetu američkoj automobilskoj industriji i podigla cijene za američke potrošače.

Prethodno je Tramp prošle godine povukao Sjedinjene Američke Države iz Pariskog sporazuma o klimi, a ukinuo je i poreske olakšice iz vremena Džozefa Bajdena usmjerene na ubrzanje korišćenja električnih automobila i obnovljivih izvora energije.

(sputnik srbija)