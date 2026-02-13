Najveći nosač aviona na svijetu isplovio prema Bliskom istoku

Prema Bliskom istoku iz Karipskog mora isplovio je najveći nosač aviona na svijetu, potvrdila je u četvrtak osoba upoznata s planovima, dok predsjednik SAD Donald Tramp razmatra moguće vojne poteze protiv Irana.

Pojačan pritisak

Preusmjeravanje nosača Ju-es-es Džerald R. Ford, o čemu je prvo izvijestio Njujork tajms, znači da će se u toj regiji naći dva nosača aviona sa svojim pratećim ratnim brodovima, u trenutku kada Tramp pojačava pritisak na Iran da pristane na dogovor o svom nuklearnom programu.

Nosač aviona Ju-es-es Abraham Linkoln i tri razarača naoružana navođenim raketama stigli su na Bliski istok prije više od dvije sedmice.

Hronika D‌jevojci kojoj je amputirana noga nakon tramvajske nesreće, još uvijek se bore za život

Riječ je o brzom zaokretu za nosač Ford, koji je Tramp prošlog oktobra poslao iz Sredozemnog mora u Karibe, dok je administracija gradila ogromno vojno prisustvo uoči iznenadnog upada prošlog mjeseca u kojem je uhapšen tadašnji predsjednik Venecuele Nikolas Maduro.

Ovaj potez čini se i u suprotnosti s Trampovom strategijom nacionalne sigurnosti, koja je naglasak stavljala na zapadnu hemisferu u odnosu na druge dijelove svijeta.

Duga misija

Tramp je u četvrtak upozorio Iran da bi neuspjeh da postigne dogovor s njegovom administracijom bio "vrlo traumatičan". Iran i Sjedinjene Države prošle sedmice vodile su posredne pregovore u Omanu.

"Pretpostavljam tokom narednog mjeseca, nešto tako. To bi se trebalo brzo desiti. Oni bi se trebali vrlo brzo složiti", rekao je Tramp, odgovarajući na pitanje o roku za postizanje dogovora s Iranom o njegovom nuklearnom programu.

Hronika Ovo je mladić iz Brčkog koji je poginuo u stravičnoj tramvajskoj nesreći u Sarajevu

Tramp je početkom sedmice u razgovoru za Axios rekao da razmatra slanje druge udarne grupe nosača aviona na Bliski istok.

Američki predsjednik u srijedu je vodio duge razgovore s izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuuom i kazao da je insistirao kod izraelskog lidera da pregovori s Iranom moraju biti nastavljeni. Netanjahu poziva administraciju da pritisne Teheran da smanji svoj balistički raketni program i okonča podršku militantnim grupama poput Hamasa i Hezbolah kao dio svakog budućeg sporazuma.

Nosač Ju-es-es Ford krenuo je u misiju krajem juna 2025. godine, što znači da će posada za dvije sedmice biti u osmom mjesecu rasporeda. Iako nije jasno koliko će dugo brod ostati na Bliskom istoku, ovaj potez postavlja posadu pred neuobičajeno dugu misiju.