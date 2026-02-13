Epstin naručio skrivene kamere za kuću na Floridi, sakrio ih u kutiji za maramice

Objavljena je imejl prepiska iz 2014. godine koja pokazuje da je osuđeni seksualni prestupnik Džefri Epštajn zamolio zaposlenog da instalira skrivene video kamere u njegovoj kući u Palm Biču, Florida.

Asistent je odgovorio da planira da ih sakrije u kutijama za maramice u kući. Imejlovi su dio miliona dokumenata koje je Ministarstvo pravde SAD (DoJ) objavilo prošlog mjeseca, piše SkyNews .

Kamere skrivene u kutijama za maramice

U imejlu od 5. februara 2014. godine, Epštajn je napisao saradniku: „Hajde da nabavimo tri skrivene kamere sa detekcijom pokreta, koje snimaju, hvala.“ Pet sati kasnije, dobio je odgovor: „Džefri, već sam juče kupio dvije kamere sa detekcijom pokreta u prodavnici „Spy Store“ u Fort Loderdejlu, napunio ih sinoć i tek učim kako da ih koristim... Trenutno ih instaliram u kutije maramica „Kleenex“.

Tim za podatke i forenziku Skaj njuza pregleda više od hiljadu fragmentiranih video snimaka koje je objavilo Ministarstvo pravde. Čini se da su mnogi od njih snimljeni u Epstajnovoj kancelariji u njegovom domu na Floridi.

Snimci iz kancelarije

Jedan video prikazuje muškarca koji liči na Epštajna kako razgovara sa ženama u sobi. Drugi prikazuje ženu kako kleči pored njega. Skaj njuz je saopštio da ne može da potvrdi kada je snimak sa kancelarijske kamere napravljen.

Prema policijskim dokumentima, žrtve su se plašile da ih tajno snimaju. Ovi imejlovi i slike, koji su analizirani, ukazuju da je to zaista bio slučaj. Sve se dešava nakon što se američka državna tužiteljka Pam Bondi više puta sukobila sa kritičarima tokom dugog saslušanja odbora početkom ove nedjelje.

Kritika Bondi

Bondi je u srijedu dala svoj prvi svjedočeći iskaz pod zakletvom otkako su objavljeni Epštajnovi dosijei, a saslušanje se u jednom trenutku pretvorilo u svađu sa demokratama. Epštajnove preživele žrtve su je kasnije optužile za nedostatak empatije i čovječnosti, dok kritičari tvrde da su, pošto nisu svi dokumenti objavljeni i mnogi su u velikoj mjeri redikovani, neki moćni ljudi i dalje zaštićeni.

Bondi, koja kao šefica Ministarstva pravde na kraju nadgleda objavljivanje dosijea, branila je način na koji je proces sproveden i rekla da joj je „duboko žao zbog svega kroz šta je svaka žrtva prošla, posebno zbog tog čudovišta“.

Međutim, ona je odbila da preuzme ličnu odgovornost za početne propuste u zaštiti identiteta pojedinačnih žrtava u objavljenim dokumentima, rekavši da je osoblje, pod pritiskom, učinilo sve što je moglo.