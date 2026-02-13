Francuski hirurg: Lindzi Von bi mogla imati doživotne posljedice

Nakon teškog pada u spustu na Zimskim olimpijskim igrama u Milanu i Kortini, nastavak skijaške karijere Lindzi Von (41) doveden je u pitanje. Francuski hirurg i specijalista za kolena dr Bertran Soneri-Kote dao je prognozu o prirodi povrede američke atletičarke, napominjući da bi se ona mogla suočiti sa doživotnim posljedicama.

Doktor iz ortopedskog centra u Lionu, koji je operisao brojne vrhunske sportiste, smatra da je sada primarni cilj spasiti nogu, a ne razmišljati o povratku na stazu, piše RMC Sport . Dr Soneri-Kote je izrazila sumnju u mogućnost oporavka do nivoa povratka vrhunskom sportu.

Objasnio je da fotografije objavljene na njenom Instagram nalogu, koje prikazuju spoljni fiksator na njenoj lijevoj nozi, ukazuju na izuzetnu težinu povrede. „Ta ogromna igla dokazuje da nisu bili u mogućnosti da potpuno sanira prelom. To je privremeno rješenje. Njena povreda je izuzetno ozbiljna i izazivaće joj probleme mjesecima, a mogla bi imati doživotne posljedice“, rekao je.

Povrede tipične za saobraćajne nezgode

Hirurg je naglasio da je ova vrsta povrede jedna od najgorih za profesionalnog sportistu jer zahtijeva stalno praćenje, a nemoguće je dati prognozu samo nekoliko dana nakon nesreće.

Ostali sportovi Lindzi Von opet u vrhu trendinga: Eksplicitni sadržaj ''nezaobilazan'' u biografiji

„Da bismo razumjeli ozbiljnost situacije, moramo znati da se ove vrste preloma uglavnom viđaju u saobraćajnim nezgodama, posebno kod motociklista. Danas niko sa sigurnošću ne može reći da neće imati dugoročne posljedice“, objasnio je on.

Prelom je bio previše složen za hitnu popravku

Upotreba spoljašnjeg fiksatora, prema riječima dr Soneri-Kote, znači da prelom nije mogao biti odmah saniran iz dva moguća razloga.

„Ili je bilo mnogo edema ili je kost skoro bila zgnječena. Ostaje vam slagalica gdje morate da složite dijelove, a to je veoma komplikovano“, rekao je. Dodao je da njene prethodne povrede nisu direktno uticale na liječenje ove povrede, ali da je njeno drugo koljeno, koje ima titanijumsku protezu, predstavljalo dodatni rizik.

Sumnjiv učinak čak i prije povrede

Doktor je otkrio da je Američki skijaški savez dozvolio Von da se takmiči uprkos rizicima koje predstavlja proteza. „Imamo sličan slučaj u Francuskoj i naš skijaški savez nije dozvolio sportisti da se takmiči. Kada padnete sa protezom, šteta može biti ogromna. Američki savez je očigledno dozvolio, to je bio veliki rizik, i ona je bila svjesna toga“, rekao je on.

Ostali sportovi Sportski svijet je u šoku: Oglasila se Ana Ivanović

Takođe je pomenuo nedavnu debatu na međunarodnom kongresu specijalista o tome da li bi Von uopšte trebalo da se takmiči sa pokidanim prednjim ukrštenim ligamentom, pri čemu je većina zaključila da je to izvodljivo, ali rizično.

Prioritet je spasiti nogu

Lindzi Von je pod pojačanim nadzorom. „Nakon što prođe kroz ovu kritičnu fazu, biće neophodno postaviti pločice kako bi se kost pravilno rekonstruisala, ali vremenski okvir je nepredvidiv. Proći će mjeseci prije nego što bude mogla normalno da hoda“, rekla je dr Soneri-Kotet.

„Njen cilj danas je prvenstveno da spase nogu i da ponovo može da hoda. Mislim da još uvijek nismo u fazi da govorimo o povratku vrhunskom skijanju. Neke povrede poput njene mogu se završiti amputacijom“, zaključio je hirurg.

(indeks)