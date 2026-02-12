Putinova zaštita od državnog udara: Sve je na jednom čovjeku – dao mu je potpunu kontrolu

Kremlj podređuje dvije glavne bezbjednosne strukture načelniku ruskog Generalštaba, Valeriju Gerasimovu, koji je lojalan ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu, navodi se u novom izvještaju Instituta za proučavanje rata ( ISW).

Putin je 11. februara potpisao ukaz kojim je ruski Generalštab imenovao za glavno komandno tijelo trupa Rosgvardije.

Uredbom je predviđeno da Generalštab:

organizuje komandovanje i kontrolu trupa Ruske garde i njihovu upotrebu u mirnodopskom i ratno doba;

učestvuje u razvoju planova za razvoj trupa Ruske garde;

održava borbenu i mobilizacionu gotovost Ruske garde.

ISW se poziva na ruski insajderski izvor, prema kojem ruski Savjet bezbjednosti vjerovatno planira da ukine Ministarstvo za vanredne situacije i spoji dio njegovog osoblja sa Rosgvardijom.

Analitičari smatraju da Putin ovim promjenama nastoji da zaštiti svoju vlast, posebno imajući u vidu da Rosgvardija nije bila u mogućnosti da se bori sa Vagnerovim snagama tokom puča u junu 2023. godine.

Kako podsjeća ISW, stvaranjem Rosgvardije 2016. godine, ruski predsednik je predao neke od bezbednosnih struktura Ministarstva unutrašnjih poslova pod svoju ličnu kontrolu.

Izvještaj sugeriše da je Putin nejasno definisao dužnosti Rosgvardije kako bi stekao direktna ovlašćenja za kontrolu protesta i zaštitio se od državnog udara.

ISW smatra da je potčinjavanje Rosgarde Generalštabu nastavak Putinovih napora da centralizuje neregularne snage koje se bore u Ukrajini pod komandom ruskog Ministarstva odbrane.

Podređenost bi takođe značajno ojačala Gerasimovljevu kontrolu nad ruskim snagama bezbjednosti. Kako analitičari objašnjavaju, to dokazuje da "Putin nagrađuje načelnika Generalštaba za lojalnost i da načelnik Generalštaba zadržava centralno mjesto u užem krugu ruskog predsjedniku".

Pored toga, ISW dodaje da će potčinjavanje Rosgarde Generalštabu pojednostaviti regrutovanje vojnog osoblja za rusko Ministarstvo odbrane, jer su se ranije Ministarstvo odbrane i Rosgarda takmičili za regrute i vojnike.