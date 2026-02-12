Bondi: Nadam se da će Gislen Maksvel umrijeti u zatvoru

Američka državna tužiteljka Pam Bondi rekla je Kongresu da se nada da će Gislen Maksvel „umrijeti u zatvoru“ nakon što se suočila sa optužbama da saradnica Džefrija Epštajna dobija poseban tretman od strane administracije, uključujući kontroverzni premještaj u zatvor sa minimalnim obezbjeđenjem, izvještava ABC njuz .

Maksvel, 64, je u zatvoru od hapšenja u julu 2020. godine i očekuje se da će služiti kaznu do kasnih sedamdesetih godina. Gislen Maksvel je u junu 2022. godine osuđena na 20 godina zatvora zbog trgovine maloljetnicima radi seksualne eksploatacije i srodnih krivičnih djela u slučaju Džefrija Epštajna. Uhapšena je u julu 2020. godine, a njena kazna se računa od tog datuma (uključujući vrijeme provedeno u pritvoru).

Prema dostupnim podacima Federalnog zavoda za zatvore SAD, njen predviđeni datum puštanja na slobodu je 17. jul 2037. godine, pod uslovom da dobije maksimalno moguće smanjenje kazne zbog dobrog ponašanja. To bi značilo da bi u to vrijeme imala oko 75 godina.

Žestoka diskusija o preseljenju

Tokom žestokog saslušanja pred Odborom za pravosuđe Predstavničkog doma, Bondi se sukobio sa demokratskim zakonodavcima oko istrage o Epštajnu. Poslanica Debora Ros iz Sjeverne Karoline pokrenula je pitanje Maksvelovog premještaja i zahtijevala odgovore o tome ko je odobrio premještaj.

Maksvel je prebačena iz federalnog zatvora u Talahasiju na Floridi, ustanove sa nižim nivoom obezbjeđenja, u ustanovu „minimalnog obezbjeđenja“ samo za žene u Teksasu. Premještaj je uslijedio dvije nedjelje nakon što je imala privatni sastanak sa zamjenikom državnog tužioca Todom Blanšom.

Blanš, bivša lična advokatica predsjednika Trampa, nije odgovorila na pisma kongresnih demokrata u kojima se traže više detalja o premještaju. Tramp je ranije, kada je upitan o mogućem pomilovanju za Maksvela, rekao da mu se niko nije obratio sa tim zahtijevom, ali je ponovio da ima ovlašćenje da daje pomilovanja.

„Ona ne bi trebalo da bude u tom zatvoru“, rekao je Ros. „Treba je što prije vratiti u zatvor sa maksimalnim obezbeđenjem.“

Predstavnica je napomenula da je Maksvel, koja se žali na svoju presudu iz 2021. godine i kaznu od 20 godina zatvora za trgovinu djecom radi seksualne eksploatacije i drugih zločina, rekla drugom kongresnom odboru da neće sarađivati ukoliko ne dobije pomilovanje od predsednika.

Tužilac nije dao direktan odgovor

Ros je pitao Bondi da li je Blanš ili neko od njenih podređenih odobrio premještaj, ali glavni tužilac nije direktno odgovorio.

„Saznala sam za to kasnije“, rekla je Bondi o premještaju. „To je stvar za Federalni zavod za zatvore. Ja uopšte nisam bila uključena u to“, dodala je.

Bondi je potom ukorila Rosa i pokušala da skrene sa teme, pomenuvši ubistvo žene koje se dogodilo u Šarlotu, matičnoj državi kongresmenke Ros, u septembru.

„Znate, umjesto da pričate o Gislen Maksvel, za koju se nadam da će umrijeti u zatvoru, nadam se da će umrijeti u zatvoru, trebalo bi da pričate o Irini Zaruckaji“, rekao je Bondi.

Ros je ponovo pitao da li predsjednik treba da pomiluje Maksvelovu ili da joj preinači kaznu. „Da li treba da bude puštena iz zatvora, da ili ne? Rekli ste da treba da umre u zatvoru, pa se nadam da je odgovor ne“, insistirala je kongresmenka.

„Već sam odgovorila na to pitanje“, odbrusila je Bondi, prije nego što je ponovo prekorila Rosa što nije pričao o ubistvu Irine Zarucke.

Tokom saslušanja, Bondi je uputila nekoliko ljutitih odgovora članovima odbora u vezi sa istragom o Epštajnu. Na početku saslušanja, nije ni pogledala žrtve Džefrija Epštajna i njihove porodice kada su ih predstavili članovi odbora Džejmi Raskin i Pramila Džajapal. Žrtve su nekoliko puta odmahivale glavama dok je Bondi napadao zakonodavce.

