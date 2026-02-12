Stravična nesreća na auto-putu, autobus sa sportistima sletio sa puta! Ima mrtvih

Izvor:
Kurir
12.02.2026
13:09
Komentari:0
U stravičnoj saobraćajnoj nesreći u Ajovi izgubljen je jedan život, dok su 32 osobe povređene nakon što je autobus koledž bejzbol tima sletio s puta u sredu ujutru.
Policija savezne države Ajovapotvrdila je da se nesreća u kojoj je učestvovalo jedno vozilo dogodila na autoputu 4, u blizini mjesta Tvin Lejksa, nešto poslije 11 časova prije podne. U pitanju je bio autobus koledža iz Ajove. Poginula je jedna, a povređeno 32 ljudi.
Prema navodima, autobus je prevozio bejzbol tim škole koji je putovao na utakmicu protiv koledža iz Sjevernog Arkanzasa, zakazane za četvrtak i petak ove nedjelje. Hitne službe brzo su izašle na lice mjesta, gdje su zatekle vozilo koje je sletjelo s puta dok je prevozilo studente-sportiste i osoblje na turnir.
Udar je bio toliko snažan da je više medicinskih helikoptera angažovano kako bi najteže povrijeđeni bili prebačeni u regionalne traumatske centre na operaciju.
Pripadnici kancelarije šerifa okruga Kalhun i policije iz Rokvel Sitija radili su na izvlačenju povređenih iz olupine i njihovom transportu u različite bolnice.
- Naša srca su slomljena i tugujemo zajedno sa zajednicom koledža iz Ajova Lejksa. Gubitak jednog života tragedija je koja daleko prevazilazi granice jednog kampusa - navodi se u saopštenju.
Rik Masengal, predsjednik koledža Severnog Arkanzasa, uputio je "najdublje saučešće" porodici i najbližima preminule osobe.
- U molitvama smo i uz povređene i sve one koji su pogođeni ovom tragedijom - dodao je on.
- U trenucima poput ovog podsećamo se da je naš koledž jedna porodica - istakao je Masengal, nudeći podršku školi iz Ajove.
Predstavnik Ajove Rendi Finstra izjavio je da je "duboko zabrinut" zbog smrtonosne nesreće i tom prilikom je pohvalio brzu reakciju lokalnih službi za vanredne situacije.
- Zahvalan sam našim lokalnim organima reda, državnoj patrolnoj službi Ajove i medicinskim radnicima koji su brzo reagovali na mestu nesreće - rekao je kongresmen.
Identitet osobe koja je izgubila život još uvek nije objavljen, dok nadležni rade na obaveštavanju najbližih srodnika. Za sada nije poznato da li je preminula osoba bila student-sportista, član stručnog štaba ili vozač autobusa.
Uzrok nesreće i dalje je predmet istrage državne patrolne službe Ajove, koja još nije saopštila da li su tehnički kvar ili vremenski uslovi bili faktor koji je doprineo nesreći.
(kurir)
Najnovije
Najčitanije
14
52
14
46
14
44
14
42
14
41
Trenutno na programu