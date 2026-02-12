Logo
Stravična nesreća na auto-putu, autobus sa sportistima sletio sa puta! Ima mrtvih

Izvor:

Kurir

12.02.2026

13:09

превртање аутобуса
Foto: Youtube/KTIV News 4

U stravičnoj saobraćajnoj nesreći u Ajovi izgubljen je jedan život, dok su 32 osobe povređene nakon što je autobus koledž bejzbol tima sletio s puta u sredu ujutru.

Policija savezne države Ajovapotvrdila je da se nesreća u kojoj je učestvovalo jedno vozilo dogodila na autoputu 4, u blizini mjesta Tvin Lejksa, nešto poslije 11 časova prije podne. U pitanju je bio autobus koledža iz Ajove. Poginula je jedna, a povređeno 32 ljudi.

Prema navodima, autobus je prevozio bejzbol tim škole koji je putovao na utakmicu protiv koledža iz Sjevernog Arkanzasa, zakazane za četvrtak i petak ove nedjelje. Hitne službe brzo su izašle na lice mjesta, gdje su zatekle vozilo koje je sletjelo s puta dok je prevozilo studente-sportiste i osoblje na turnir.

Hitna pomoć i policija stigli na mjesto nesreće

Udar je bio toliko snažan da je više medicinskih helikoptera angažovano kako bi najteže povrijeđeni bili prebačeni u regionalne traumatske centre na operaciju.

Pripadnici kancelarije šerifa okruga Kalhun i policije iz Rokvel Sitija radili su na izvlačenju povređenih iz olupine i njihovom transportu u različite bolnice.

- Naša srca su slomljena i tugujemo zajedno sa zajednicom koledža iz Ajova Lejksa. Gubitak jednog života tragedija je koja daleko prevazilazi granice jednog kampusa - navodi se u saopštenju.

Izrazi saučešća i podrške

Rik Masengal, predsjednik koledža Severnog Arkanzasa, uputio je "najdublje saučešće" porodici i najbližima preminule osobe.

- U molitvama smo i uz povređene i sve one koji su pogođeni ovom tragedijom - dodao je on.

- U trenucima poput ovog podsećamo se da je naš koledž jedna porodica - istakao je Masengal, nudeći podršku školi iz Ajove.

Predstavnik Ajove Rendi Finstra izjavio je da je "duboko zabrinut" zbog smrtonosne nesreće i tom prilikom je pohvalio brzu reakciju lokalnih službi za vanredne situacije.

- Zahvalan sam našim lokalnim organima reda, državnoj patrolnoj službi Ajove i medicinskim radnicima koji su brzo reagovali na mestu nesreće - rekao je kongresmen.

Istraga je u toku

Identitet osobe koja je izgubila život još uvek nije objavljen, dok nadležni rade na obaveštavanju najbližih srodnika. Za sada nije poznato da li je preminula osoba bila student-sportista, član stručnog štaba ili vozač autobusa.

Uzrok nesreće i dalje je predmet istrage državne patrolne službe Ajove, koja još nije saopštila da li su tehnički kvar ili vremenski uslovi bili faktor koji je doprineo nesreći.

(kurir)

