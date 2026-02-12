Budimpešta neće dozvoliti uvođenje sankcija "Rosatomu"

Baltičke i skandinavske zemlje predložile su uvođenje restriktivnih mjera ruskoj nuklearnoj korporaciji "Rosatom" u 20. paketu sankcija o kojem se raspravljalo u Briselu, ali Mađarska to neće dozvoliti, izjavio je ministar spoljnih poslova i trgovine Peter Sijarto.

"Evropski savjet sada raspravlja o 20. paketu sankcija. Ukoliko se to dogodi, onda će izgradnja nove nuklearne elektrane `Pakš` biti obustavljena i sve što smo tamo do sada napravili biće uništeno", rekao je Sijarto.

On je napomenuo da je održao sastanak sa rukovodstvom francuske kompanije "Framatom", koja je potvrdila da će napraviti automatski sistem upravljanja za nuklearnu elektranu "Pakš".

"`Framatom` nastavlja da širi investicije u `Pakš`, što je dobra vijest, jer Francuzi koriste najsavremenije nuklearne tehnologije i postoji veoma blizak savez u sferi nuklearne energije između vlada Mađarske i Francuske", istakao je Sijarto.