Logo
Large banner

Oštra poruka iz AFD-a: Zelenski mora da plati nadoknadu za uništavanje "Sjevernog toka"

25.01.2026

15:46

Komentari:

0
Оштра порука из АФД-а: Зеленски мора да плати надокнаду за уништавање "Сјеверног тока"
Foto: Tanjug / AP

Ukrajinski predsjednik Vladimir Zelenski mora da plati nadoknadu Njemačkoj zbog uništavanja gasovoda "Sjeverni tok", rekla je kopredsedavajuća Alternative za Njemačku /AfD/ Alis Vajdel.

Vajdelova je oštro kritikovala njemačke vlasti zbog nastavka pružanja vojne pomoći Kijevu uprkos tome što su Ukrajinci "pred očima svih, uz pomoć stranih obavještajnih službi, digli u vazduh `Sjeverni tok`".

Ona je istakla da će njena stranka, kada dođe na vlast, tražiti nadoknadu.

Русија Украјина

Svijet

Zelenski tvrdi: Rusi su ispalili na hiljade raketa i dronova, ovo su im ciljevi

"Ukrajinci i Zelenski treba da plate za dizanje našeg gasovoda u vazduh. Zemlja koja to radi nije naš prijatelj. Trebalo bi zaista da se usprotivimo i, barem, da to priznamo", rekla je Vajdelova na predizbornom skupu u Hajlbronu.

Vajdelova je napomenula da je Njemačka dala više od 70 milijardi evra Ukrajini.

"Mi ćemo tražiti te pare nazad, prvo te milijarde, plus popravku `Sjevernog toka`", rekla je ona.

Popularnost AfD-a nastavlja da raste uprkos takozvanoj politici zaštitnog zida protiv krajnje desnice koju vode glavne njemačke stranke s ciljem da joj spriječi ulazak u vladu.

брисел европска унија brisel evropska unija

Svijet

"Evropa mora da postavi crvene linije"

Prema istraživanju javno mnjenja, AfD je trenutno vodeća stranka u Njemačkoj sa 26 odsto podrške, odnosno jedan odsto više od CDU/CSU kancelara Fridriha Merca.

Većinski akcionar "Sjevernog toka" je ruski gasni gigant "Gasprom".

Podijeli:

Tagovi:

AfD

Ukrajina

Sjeverni tok 2

Vladimir Zelenski

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Петер Сијарто

Svijet

Sijarto: Ukrajinski šef diplomatije otvoreno se miješa u mađarske izbore

20 h

0
Захарова о украјинским нападима на медицинско особље: Варварски злочин Кијева у дану преговора

Svijet

Zaharova o ukrajinskim napadima na medicinsko osoblje: Varvarski zločin Kijeva u danu pregovora

21 h

0
Завршена прва рунда преговора Русије, Украјине и САД у Абу Дабију, огласио се Зеленски

Svijet

Završena prva runda pregovora Rusije, Ukrajine i SAD u Abu Dabiju, oglasio se Zelenski

1 d

0
"Ни за 100 година нећемо дозволити Украјини да уђе у ЕУ"

Svijet

"Ni za 100 godina nećemo dozvoliti Ukrajini da uđe u EU"

2 d

0

Više iz rubrike

Зеленски тврди: Руси су испалили на хиљаде ракета и дронова, ово су им циљеви

Svijet

Zelenski tvrdi: Rusi su ispalili na hiljade raketa i dronova, ovo su im ciljevi

57 min

0
"Европа мора да постави црвене линије"

Svijet

"Evropa mora da postavi crvene linije"

1 h

0
Хапшење Николаса Мадура

Svijet

Rusija insistira na oslobađanju Madura

2 h

0
Аустрија разматра обавезно ношење маски, због вируса претрпане болнице

Svijet

Austrija razmatra obavezno nošenje maski, zbog virusa pretrpane bolnice

2 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

16

32

Oštra poruka Orbana Zelenskom

16

21

Dodik: Pozvan sam na Molitveni doručak u Ameriku

16

18

Meta pravi zaokret: Šta planiraju?

16

08

Trišić Babić i Dodik stigli u Izrael, planirani sastanci sa najvišim zvaničnicima

16

02

Jeziva tragedija: Automobil završio u Neretvi, poginuo muškarac

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner