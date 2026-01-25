25.01.2026
Ukrajinski predsjednik Vladimir Zelenski mora da plati nadoknadu Njemačkoj zbog uništavanja gasovoda "Sjeverni tok", rekla je kopredsedavajuća Alternative za Njemačku /AfD/ Alis Vajdel.
Vajdelova je oštro kritikovala njemačke vlasti zbog nastavka pružanja vojne pomoći Kijevu uprkos tome što su Ukrajinci "pred očima svih, uz pomoć stranih obavještajnih službi, digli u vazduh `Sjeverni tok`".
Ona je istakla da će njena stranka, kada dođe na vlast, tražiti nadoknadu.
"Ukrajinci i Zelenski treba da plate za dizanje našeg gasovoda u vazduh. Zemlja koja to radi nije naš prijatelj. Trebalo bi zaista da se usprotivimo i, barem, da to priznamo", rekla je Vajdelova na predizbornom skupu u Hajlbronu.
Vajdelova je napomenula da je Njemačka dala više od 70 milijardi evra Ukrajini.
"Mi ćemo tražiti te pare nazad, prvo te milijarde, plus popravku `Sjevernog toka`", rekla je ona.
Popularnost AfD-a nastavlja da raste uprkos takozvanoj politici zaštitnog zida protiv krajnje desnice koju vode glavne njemačke stranke s ciljem da joj spriječi ulazak u vladu.
Prema istraživanju javno mnjenja, AfD je trenutno vodeća stranka u Njemačkoj sa 26 odsto podrške, odnosno jedan odsto više od CDU/CSU kancelara Fridriha Merca.
Većinski akcionar "Sjevernog toka" je ruski gasni gigant "Gasprom".
