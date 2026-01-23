Završena prva runda pregovora Rusije, Ukrajine i SAD u Abu Dabiju, oglasio se Zelenski

Pregovori između predstavnika Rusije, SAD i Ukrajine o rješenju ukrajinskog problema završeni su za danas u Abu Dabiju, javio je Si-En-En.

Ranije je pomoćnik u Kremlju Jurij Ušakov rekao da su se Rusija i SAD složile da prvi sastanak trilateralne radne grupe za bezbjednosna pitanja bude održan u Abu Dabiju.

Ukrajinski predsjednik Vladimir Zelenski saopštio je da su tema današnjeg sastanka bili parametri za okončanje sukoba u Ukrajini.

Rusija je spremna da okonča rat

Ukrajinski predsjednik Zelenski izjavio je da je održan sastanak američke, ukrajinske i ruske delegacije u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, i da je važno da je Rusija spremna da "okonča rat".

"Ukrajinski predstavnici mi se javljaju skoro svakog sata - trenutno su u Emiratima. Danas su tamo ukrajinska, američka i ruska delegacija, već je obavljen razgovor. To je važno, jer dugo nije bilo ovakvih trilateralnih formata sastanaka. Razgovara se o parametrima završetka rata. Sada bi trebalo da imaju bar neke od odgovora od Rusije, a glavno je da je Rusija spremna da okonča ovaj rat, koji je sama započela", rekao je Zelenski u večernjem obraćanju, prenosi Ukriform.

On je kazao da su stavovi Ukrajine jasni, i da je definisao okvir za dijalog za ukrajinsku delegaciju.