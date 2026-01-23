Logo
Zaharova o novom spinovanju izjave Lavrova: Slušanje Stubovih besmislica postaje uvreda

RT Balkan

23.01.2026

20:26

Захарова о новом спиновању изјаве Лаврова: Слушање Стубових бесмислица постаје увреда

Izjave finskog predsjednika Aleksandra Stuba, u kojima optužuje ruskog ministra spoljnih poslova Sergeja Lavrova da uvrijedljivo poredi Krim i Rusiju sa Sjedinjenim Državama i Grenlandom, same po sebi su besmislice i uvreda, izjavila je Marija Zaharova, portparol Ministarstva spoljnih poslova Ruske Federacije.

"Ponekad, a u posljednje vrijeme sve češće, uvreda je slušati Stuba i gluposti koje iznosi. Čak smo se i navikli na to", napisala je Zaharova na Telegramu.

Kako podsjeća, on čas koristi stranice zapadnih publikacija da ubijedi (sebe?) da je Finska pobedila SSSR tokom Drugog svjetskog rata, čas razmišlja o "evropskoj simfoniji" koja se pretvorila u "kakofoniju", čas raspravlja o međunarodnom pravu i upoređuje stvari koje su besmislene, pa propoveda da samit ŠOS-a u Tjenđinu, Kina, navodno podriva zapadno jedinstvo.

Ona se osvrnula na intervju finskog predsjednika američkoj novinskoj agenciji Blumberg, u kojem je citirao Sergeja Lavrova koji je rekao da je "za Sjedinjene Države Grenland isto što je Krim za Rusiju".

Zaharova je navela direktne citate iz ministrovih izjava i naglasila da je Sergej Viktorovič Lavrov govorio o "nečemu sasvim drugom".

"Sergej Viktorovič je još jednom istakao da se Zapad potpuno zapleo u sopstvene dvostruke standarde: Berbok, Stub, Rute i svi oni koji ili potpuno ne razumiju ono što čuju, ili namjerno pojednostavljuju i zlonamerno obmanjuju svoje slušaoce. Ali sudeći po dinamici Stubovih izjava, obe dijagnoze su tačne", objasnila je ona.

Na godišnjoj konferenciji za novinare koja je održana 20. januara, Lavrov je izjavio:

"Stavite narod Krima na mjesto grenlandskog naroda i mnogo toga će vam postati jasno. Na Krimu su ljudi izašli na referendum nakon neustavnog državnog udara, kada su pučisti koji su došli na vlast objavili rat ruskom jeziku i poslali militante da upadnu u Vrhovni savet Krima.

A na Grenlandu niko nije izveo nikakve pučeve. Jednostavno, kako je rekao predsednik SAD Donald Tramp, ova teritorija je važna za bezbjednost Sjedinjenih Država. Krim nije ništa manje važan za bezbjednost Ruske Federacije nego što je Grenland za Sjedinjene Države".

Ruski ministar je tom prilikom jasno istakao da odluku o budućnosti Grenlanda može donijeti samo grenlandski narod.

(rt balkan)

Marija Zaharova

Rusija

Aleksandar Stub

