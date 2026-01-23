Logo
Putin nema namjeru da se povuče

Izvor:

Agencije

23.01.2026

18:52

Путин нема намјеру да се повуче
Foto: Tanjug/AP/Pavel Bednyakov

Predsjednik Rusije Vladimir Putin izjavio je da će ta zemlja nastaviti da razvija region Arktika, uprkos činjenici da bi globalno zagrevanje moglo da bude zamijenjeno hladnim talasom.

Putin je prilikom sastanka sa studentima i diplomcima Moskovskog instituta za fiziku i tehnologiju u Dolgoprudniju rekao da je razvoj Severnog morskog puta veoma važan za Rusiju, za međunarodnu trgovinu i za logistiku, prenose RIA novosti.

"Tako da je svako istraživanje u ovom području izuzetno važno. Rusija je decenijama lider u razvoju Arktika, a kao što svi sada znamo, ne samo arktičke zemlje, već i mnoge druge zemlje širom sveta, posvećuju sve veću pažnju onome što se dešava na Arktiku. S jedne strane, to je zabavno i zanimljivo, a s druge strane, vrlo je važno", prenosi Tas.

Dodao je da Rusija razvija svoju flotu ledolomaca, a da izgradnja nuklearnog broda "Lider" teče po planu, odnosno da bi trebalo da se završi 2030. godina.

