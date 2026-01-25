Logo
Američki mediji: Ovo je bila jedna od tema pregovora, Rusija odbila to "rješenje"

25.01.2026

17:42

Američki i ukrajinski pregovarači razgovarali su o mogućem raspoređivanju neutralnih snaga koje bi služile kao mirovne snage u dijelu Donjecke Narodne Republike /DNR/, objavio je "Njujork tajms".

List ističe da je Rusija odbacila takvo rješenje.

Razgovori trilateralne radne grupe za bezbjednosna pitanja, uz učešće predstavnika Rusije, SAD i Ukrajine, završeni su juče u glavnom gradu Ujedinjenih Arapskih Emirata Abu Dabiju.

Rusko Ministarstvo spoljnih poslova saopštilo je da je svaki scenario koji uključuje raspoređivanje trupa zemalja članica NATO-a u Ukrajini kategorički neprihvatljiv za Rusiju.

Moskva je izjave o mogućnosti raspoređivanja kontingenta zemalja članica NATO-a u Ukrajini, izrečene u evropskim zemljama, nazvala podsticanjem na nastavak neprijateljstava.

