25.01.2026
Američki i ukrajinski pregovarači razgovarali su o mogućem raspoređivanju neutralnih snaga koje bi služile kao mirovne snage u dijelu Donjecke Narodne Republike /DNR/, objavio je "Njujork tajms".
List ističe da je Rusija odbacila takvo rješenje.
Razgovori trilateralne radne grupe za bezbjednosna pitanja, uz učešće predstavnika Rusije, SAD i Ukrajine, završeni su juče u glavnom gradu Ujedinjenih Arapskih Emirata Abu Dabiju.
Rusko Ministarstvo spoljnih poslova saopštilo je da je svaki scenario koji uključuje raspoređivanje trupa zemalja članica NATO-a u Ukrajini kategorički neprihvatljiv za Rusiju.
Moskva je izjave o mogućnosti raspoređivanja kontingenta zemalja članica NATO-a u Ukrajini, izrečene u evropskim zemljama, nazvala podsticanjem na nastavak neprijateljstava.
