Paralelni svjetovi u BiH: Sit gladnog ne razumije

Nije novo da postoje klasne razlike, ali se te razlike trenutno čine kao paralelni svjetovi.Građani razmišljaju kako izdržati poskupljenja i dogurati do sljedeće plate.

U takvom mudu im izjava čovjeka koji je među rekorderima po iznosu plate, dođe kao šamar.

"Moj stil života nije isti kao stil života moje predsjednice. Ja mogu da idem na odmor na Maldive, ona može na Panonsko jezero", kaže Goran Nezirović, sudija Vrhovnog suda FBiH.

Većina građana sklapa kraj s krajem, a glavna poruka banjalučana je – sit gladnog ne razumije.

"Bahaćenje je toliko uzelo maha da nam to dođe kao svakodnevnica i niko se ne iznenađuje tim izjavama. Znate kako kaže stara narodna :“Sit gladnom ne vjeruje“,

"Siromašnog niko ne gleda. Bogatog ne interesuje da li drugi ima šta da jede, komšiju ne interesuje. Danas komšija ne da komšiji komad hljeba",

"Živimo u svijetu gdje je individualizam prioritet i onda u ovom komplikovanom svijetu sve se svodi na interes. Forsira se taj stil života gdje onaj ko ima diktira pravila igre", neki su od komentara građana.

Neki kojima funkcije dozvoljavaju visoka primanja ne beru brigu običnog čovjeka. Kada se gubi moralni osjećaj za stanje u društvu dolazi do disfunkcionalnosti u zajednici, poručuju sociolozi.

"Ti ljudi koji na određenim funkcijama imaju enormno visoka primanja ne mogu da shvate običnog čovjeka kojeg ne brinu politička pitanja, nego pitanje egzistencije, borbe za goli život, brige za budućnost. Ono što ljudi najviše zamjeraju neodgovornim pojedincima nije njihov novac, nego njihov odnos prema toj funkciji i brigama običnog čovjeka", kaže Vladimir Vasić, sociolog.

Zbog nekih koji su u prilici da sami sebi licitirajy platu, mnogi dolaze u situaciju da nemaju želju da rade u BiH, jer vide koliki je stepen nepoštenja prema onima koji poštenim radom zarade svoje prosječne plate, ističu ekonomisti.

"Ono što moramo konstatovati je da su ljudi koji su izabrani na neke pozicije od opšteg društvenog značaja počeli su da se ponašaju kao da je normalno da oni sami sebi licitiraju plate. U javnom sektoru vi možete da imate platu koja je vezana za prosječnu isplaćenu platu u prethodnom mjesecu, jer onda jednostavno nemamo nikakvu komunikaciju sa običnim čovjekom i nisu dužni da stvore uslove za veće prosječne plate u odnosu na to što oni primaju", rekao je Zoran Pavlović, ekonomista.

Oni čija su primanja veća od tri prosječne plate, ne razumiju građane koji preživljavaju sa jednom.U takvoj situaciji sve teže je stvoriti bolje uslove za budućnost ionako punu globalnih izazova.