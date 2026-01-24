Kada će OHR otići iz BiH?

Tri decenije OHR je prisutan u BiH. Visoki predstavnici su se smjenjivali, ali razlike u njihovom odnosu prema BiH, a naročito prema Republici Srpskoj gotovo da nije bilo

. Došli su da implementiraju mir, a samo su nas nametanjem odluka uvodili u novu političku, ali i svaku drugu krizu. Prouzrokovali su više štete nego koristi i zato je vrijeme da se stavi ključ u bravu na Kancelariju visokog predstavnika, jasna je poruka iz Srpske.

„Odlazak Šmita i zatvaranje Kancelarije visokog predstavnika znači bolja budućnost BiH, ali bolja budućnost u okviru one BiH koja je definisana Dejtonom – dva entiteta, tri konstitutivna naroda, poštovanje slova, a ne duha Dejtona. Onda ćemo doći u poziciju da su zadovoljni svi koji žive u BiH, a ne da živimo kao robovi i da neko nad nama provodi torturu“, rekla je Sanja Vulić, potpredsjednik SNSD-a.

„Da domaće institucije preuzmu odgovornost i ne svaki put kada se neki problem pojavi, da se određene političke partije okreću ka OHR-u i traže pomoć za rješavanje svojih problema, nego da političari u BiH preuzmu odgovornost i da sve probleme koji se pojavljuju riješe političkim putem. Ne treba da postoji politička sila“, kaže Mira Pekić, poslanik Kluba PDP-SDS-Lista za pravdu i red u PD PS BiH.

Predrag Kojović će, kaže, otvoriti šampanjac onog dana kada OHR ode iz Bih. Međutim, smatra da još nisu stvoreni uslovi za to.

„To će se dogoditi kada ispunimo jasno propisane uslove, pet plus dva i kada ljudi koji napadaju ustavni i teritorijalni suverenitet BiH to prestanu raditi. Ja ću biti najsretniji da se zatvori OHR i da BiH počne da vlada sama sobom, da tako kažem“, rekao je Predrag Kojović, poslanik Naše stranke u PD PS BiH.

Šmitu se ne ide. Još, kaže, nije završio posao u BiH, iako ne precizira koji tačno.

„Ja nisam izjavio da idem. Ne u ovom trenutku, kada vidimo i možemo ocijeniti da razvoj BiH nije održiv. Ja se nadam dćemo vremenom ovo postići, ali ne očekujem da će to biti već idućeg mjeseca, ali nadam se da za to neće biti potrebno više od nekoliko godina“, kaže Kristijan Šmit.

Nema Šmit više šta da radi u BiH. Nije ni do sada uradio ništa korisno, stav je analitičara.

„Jer je OHR, pogotovo ovaj zadnji visoko predstavnik glavni remetilački faktor u BiH. Sve je to isplivalo na vidjelo, umjesto da pomognu stabilizaciji stanja. OHR je glavni gererator krize“, rekao je Dragomir Vuković, politički analitičar.

Sve su glasnije i poruke evropskih i svjetskih zvaničnika da domaći političar moraju sami da se dogovaraju, ali to ignoriše i Šmit, ali i većina političara iz Sarajeva, koji prilikom prve prepreke u dogovoru u pomoć zovu nelegitimnog visokog predstavnika.