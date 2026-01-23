Usvojen budžet FBiH za 2026. godinu u iznosu od 8,89 milijardi KM: Velika zaduženja, pola ode na penzije

Delegati u Domu naroda Parlamenta FBiH po hitnom postupku usvojili su budžet FBiH za ovu godinu u iznosu od 8.898.279.146 KM.

Za budžet je glasalo 46 delegata, tri su bila suzdržana i 19 protiv.

Vlada FBiH je odbila sve amandmane, što znači da je budžet usvojen u istom tekstu kao u Predstavničkom domu PFBiH i da će on sada stupiti na snagu.

Budžet je za 649 miliona KM veći nego u 2025. godini, a najveći dio povećanja odnosi se na penzije, na čiju isplatu će otići gotovo pola budžeta, odnosno 4,42 milijarde KM.

Opozicija je tokom rasprave o budžetu osporila to što se povećava zaduženje, odnosno da je budžet dužnički. Posebno su osporili zaduženje na Londonskoj berzi.

Nova zaduženja

Gotovo milijardu KM će otići na nova zaduženja, a uz starija zaduženja riječ je o iznosu od približno 2,3 milijarde KM. Veći dio novog duga otpada na vanjsko zaduženje, koje u strukturi ukupnog zaduženja čini od 60 do 70 odsto.

"Tekući prihodi ne mogu pokriti sve rashode i toga smo svjesni. Razlog za zaduženje je činjenica da zakon o fiskalizaciji transakcija, po kojem bi se spriječila siva ekonomija, još nije zaživio", rekao je tokom sjednice Predstavnički doma Parlamenta Federacije BiH Nermin Nikšić, koji danas nije bio prisutan iz zdravstvenih razloga.

Interesantno je i da će veći dio socijalnih davanja biti finansiran na kredit.

Ministar finansija FBiH Toni Kraljević je ranije rekao da budžet predviđa podršku nižim nivoima vlasti, 200 miliona KM za kantone, 48 miliona KM za gradove i opštine te dodatna dva miliona KM za 13 nerazvijenih lokalnih zajednica s prostora Federacije BiH.

Takođe, za Fond solidarnosti je namijenjeno 80 miliona KM, dok se nastavlja i projekt stambenog zbrinjavanja mladih sa 25 miliona KM putem Union banke u vlasništvu BiH.

Kapitalni projekti

Za izgradnju autoputeva, brzih i magistralnih cesta biće izdvojeno 249 miliona KM.

- Iako je budžet dominantno socijalno orijentisan, planirana su i sredstva za kapitalne projekte u iznosu od 480 miliona KM – rekao je Nikšić.