Logo
Large banner

Дефицит Федерације БиХ у децембру већи од 850 милион КМ

20.01.2026

17:57

Коментари:

0
Дефицит Федерације БиХ у децембру већи од 850 милион КМ

Постотак покривености увоза извозом је 51,8 одсто, што је за 2,2 одсто мање у односу на студени 2025. када је покривеност била 54 одсто.

Федерација БиХ је у децембру 2025. остварила извоз у укупној вриједности 915.012.000 КМ, што је за 0,1 одсто мање у односу на новембар 2025. или 12,1 одсто више у односу на децембар годину раније.

У децембру 2025. године остварен је увоз у вриједности 1.765.336.000 КМ, што је за 4,0 одсто више у односу на новембар 2025., односно 4,4 одсто више у односу на просинац 2024. године.

У периоду јануар – децембар 2025. извоз је просјечно растао сваки мјесец за 0,95 одсто, а увоз је просјечно растао за 0,36 одсто.

Постотак покривености увоза извозом је 51,8 одсто, што је за 2,2 одсто мање у односу на студени 2025. када је покривеност била 54 одсто.

Трговински дефицит Федерације БиХ за децембар 2025. је износио 850.324.000 КМ, показују подаци Федералног завода за статистику.

У децембру се из ФБиХ највише извозило у Хрватску, Њемачку и Аустрију, а највише се увозило из Италије Кине и Њемачке.

Подијели:

Тагови:

ФБиХ

deficit

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

ChatGPT воли да будете груби према њему

Наука и технологија

ChatGPT воли да будете груби према њему

32 мин

0
Фредериксен: Од САД добијамо неприхватљиве пријетње према Гренланду

Свијет

Фредериксен: Од САД добијамо неприхватљиве пријетње према Гренланду

42 мин

0
Која храна природно лијечи несаницу?

Здравље

Која храна природно лијечи несаницу?

57 мин

0
Држављани БиХ више неће морати чекати на границама: ЕУ припрема рјешење

БиХ

Држављани БиХ више неће морати чекати на границама: ЕУ припрема рјешење

44 мин

0

Више из рубрике

Држављани БиХ више неће морати чекати на границама: ЕУ припрема рјешење

БиХ

Држављани БиХ више неће морати чекати на границама: ЕУ припрема рјешење

44 мин

0
Пола буџета ФБиХ иде на пензије

БиХ

Пола буџета ФБиХ иде на пензије

1 ч

0
Посланици данас одлучују о буџету

БиХ

Посланици данас одлучују о буџету

9 ч

0
Рекордно задужење ФБиХ: Опозиција упозорава

БиХ

Рекордно задужење ФБиХ: Опозиција упозорава

20 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

18

19

Ово су најјаче војске свијета: Србија доминантна у региону

17

59

Бешлагић се огласио из болнице: "То је однијело многе наше људе са естраде"

17

57

Дефицит Федерације БиХ у децембру већи од 850 милион КМ

17

51

ChatGPT воли да будете груби према њему

17

41

Фредериксен: Од САД добијамо неприхватљиве пријетње према Гренланду

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner