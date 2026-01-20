Дефицит Федерације БиХ у децембру већи од 850 милион КМ

20.01.2026
Федерација БиХ је у децембру 2025. остварила извоз у укупној вриједности 915.012.000 КМ, што је за 0,1 одсто мање у односу на новембар 2025. или 12,1 одсто више у односу на децембар годину раније.
У децембру 2025. године остварен је увоз у вриједности 1.765.336.000 КМ, што је за 4,0 одсто више у односу на новембар 2025., односно 4,4 одсто више у односу на просинац 2024. године.
У периоду јануар – децембар 2025. извоз је просјечно растао сваки мјесец за 0,95 одсто, а увоз је просјечно растао за 0,36 одсто.
Постотак покривености увоза извозом је 51,8 одсто, што је за 2,2 одсто мање у односу на студени 2025. када је покривеност била 54 одсто.
Трговински дефицит Федерације БиХ за децембар 2025. је износио 850.324.000 КМ, показују подаци Федералног завода за статистику.
У децембру се из ФБиХ највише извозило у Хрватску, Њемачку и Аустрију, а највише се увозило из Италије Кине и Њемачке.
