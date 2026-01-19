Logo
Rekordno zaduženje FBiH: Opozicija upozorava

SRNA

19.01.2026

Рекордно задужење ФБиХ: Опозиција упозорава

Poslanici opozicije u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH tokom rasprave o budžeta Federacije za ovu godinu, koji je predložen u iznosu od 8,898 milijardi KM, istakli su da ima rastući deficit, rekordno zaduženje i ozbiljne rizike po stabilnost penzionog sistema.

Predsjedavajući Odbora za pravdu i opštu upravu Predstavničkog doma Parlamenta FBiH Adnan Efendić /SDA/ rekao je da Odbor ne podržava prijedlog budžeta, jer smatra da je Vlada postupala suprotno važećim fiskalnim propisima.

Šef Kluba poslanika SDA u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH Mirsad Zaimović rekao je da se budžet opet usvaja po hitnoj proceduri, te istakao da deficit tekućeg bilansa od milijardu i 186 miliona KM, što je 18,2 odsto ukupnih budžetskih prihoda, do sada nije zabilježen u FBiH.

nermin nikšić

BiH

Nermin Nikšić se povlači iz politike

Poslanik Admir Čavalić /SBiH/ ocijenio je da je prijedlog budžeta primjer ignorisanja osnovnih ekonomskih zakonitosti.

Prema iznesenim podacima tokom rasprave, više od dvije milijarde KM budžeta je od planiranog zaduženja.

Čavalić je rekao da ima informaciju da Vlada FBiH do 1. juna planira da se zaduži 800 miliona evra na Londonskoj berzi.

Premijer FBiH Nermin Nikšić izjavio je da je budžet FBiH za ovu godinu prvenstveno socijalnog karaktera, a da planirano zaduženje ne može dovesti Federaciju u stanje dužničkog ropstva.

Nastavak sjednice predviđen je za sutra u 10.00 časova kada bi trebalo da se poslanici izjasne o Prijedlogu budžeta.

FBiH

budžet

